Atatürk İl Halk Kütüphanesi'nin yenilenmesi için ihale çalışması sürüyor - Son Dakika

İzmir Valiliği, Konak ilçesinde depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkılan Atatürk İl Halk Kütüphanesi'nin yeniden yapılmasına ilişkin ihale çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kütüphane hizmet binasının "Deprem Performans Raporu" sonucunda depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle Müze Müdürlüğü denetiminde yıkıldığı anımsatıldı.

Projeleri yapılan kütüphanenin 29 Mayıs 2018 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca yatırım programına alındığı ancak kat yüksekliğinin 9,80'den 15,5 metreye çıkartılarak plan değişikliği yapıldığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylandığı belirtildi.

Plan değişikliğine istinaden mevcut projelerin revize edilerek kurul onayından geçtiği aktarılan açıklamada, "Uygulamaya yönelik ihale çalışmaları devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.