Atatürk, İzmir'de 87. Yılında Anıldı

(İZMİR) - Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 87. yılında İzmir'de birçok tören ve etkinlikle anıldı. Sabah 09.05'te başlayan anma programı, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen İzmir Oda Orkestrası "Atatürk'ü Anma Konseri Dokuzu Beş Geçe" konseri ile sona erdi. İzmirliler etkinliğe büyük ilgi gösterdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 87. yılında önemli bir anma etkinliğine ev sahipliği yaptı. İzmir Oda Orkestrası'nın "Atatürk'ü Anma Konseri Dokuzu Beş Geçe" adlı konseri, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri ve bürokratlarının da katıldığı konsere yoğun ilgi vardı.

Atatürk'ün yaşamının son beş dakikası

Atatürk'ün yaşamının son beş dakikasını konu alan bu özel anlatı eşliğinde, İzmir Oda Orkestrası seçkin eserlerden oluşan bir programla sahneye çıktı. Lerzan Pamir'in yönetmenliğinde, Mehmet Ergen'in kaleminden çıkan Dokuzu Beş Geçe adlı eser, tiyatro sanatçıları Tilbe Saran ve Yiğit Özşener'in anlatımıyla sanatseverlerle buluştu. Gözyaşlarına hakim olamayan İzmirliler, konseri ayakta alkışladı.