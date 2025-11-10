Atatürk, Keçiören'de Özlemle Anıldı

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 87'nci yılında Kalaba Kent Meydanı'nda düzenlenen törende özlem, saygı ve minnetle andı.

Keçiören Belediyesi, Atatürk'ü vefatının 87'nci yılında Kalaba Kent Meydanı'nda düzenlenen törenle andı. Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ve saat 09.05'te saygı duruşuyla başladı.

Törene Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın yanı sıra meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve çok sayıda ilçeli katıldı.

Özarslan, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla düzenlenen çelenk bırakma töreninde yaptığı konuşmada, Atatürk'ün hem askeri hem de fikri mücadelesine vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Atatürk bu millet, bu insanlık için mücadele vermiş bir şahsiyettir"

"Gazi'yi anlamak, bu ülkeyi anlamanın ta kendisidir. Bu milletin varoluş sebebinin ta kendisidir. İnsanlığa hizmet etmenin ta kendisidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hem askeri yönünü hem de bu ülkenin yönetimi adına neler yaptığını iyi bilmemiz lazım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, en güzel çağlarında, okul yıllarında dahi bu vatan için kendini askerlik vazifesiyle yetiştirmiş; daha sonrasında asker olduğu dönemler dahil olmak üzere vatanın bütün cephelerinde savaşmış; bu millet, bu insanlık için mücadele vermiş bir şahsiyettir.

Sene 1923, o şanlı Cumhuriyetimiz kurulmuş. Sene 1938, matemle andığımız güne kadar geçen 15 sene içerisinde ülke hem endüstride hem teknikte hem akademik dünyada hem spor alanında hem de bu milletin inanç ve milli değerlerinin var olması adına öyle işler yapmıştır ki; zannedersiniz ki 150 senede yapılmış işler. Atatürk'ü anlarken, yanında gerçek milli ve manevi değerleri olan insanları da iyi analiz etmemiz lazım.

Birileri gibi 'Ne olursa olsun bizim dergahımız yaşasın' deyip milli duygularını yitirenler, İngiliz ve Amerikan mandalarına ram olurken; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, 'Vatan sevgisi imandandır' diyerek kendi öz kültür kodlarıyla akla, ilme, fenne ve felsefeye dayalı inanç tarzıyla, geçmiş atalarından aldığı o manevi ruhla hareket etmişlerdir."

Atatürk'ün maneviyatla olan bağına ve dini değerlere kattığı derinliğe de değinen Özarslan konuşmasını, şöyle sürdürdü:

"Atatürk'ü anlamamız lazım"

"O dönemin müftüsü Rıfat Börekçiler'den tutun; Adanalı Mahmut Efendiler'den, Eşrefzade Dergahı'ndan, Şeyh Şaban-ı Veli Dergahı'ndan, Konya'daki Mevlevi Dergahı'na kadar; gönlü bu ülke için atan Mehmet Akif Ersoy'lara kadar herkes Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında durmuştur! Ne adına durmuştur? Bu vatan, bu millet adına durmuştur. Atatürk'ü anlamamız lazım. Birileri manda himayesinde kendi kimliğini, hüviyetini, dini ve manevi değerlerini yerle yeksan etmeyi göze alırken; bu insanlar, bu ülke için var olmuştur. Türk kimliğiyle, onurla, gururla insanlığa hizmet etme noktasında kendi manevi mukaddesatçı geleneklerini devam ettirmişlerdir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz öyle bir insandır ki; kendi öz ruhunda, kendi samimiyetinde yaşayan tam bir dindar kişiliktir. Allah ona nasip eylemiş 4 yaşında Kur'an-ı Kerim öğrenmiş, 7 yaşında hafızlığa başlamış, 8 yaşında hafız olmuştur. Atatürk, kendi cebinden, kendi mal varlığından bu millet yanlış tefsire uğramasın diye Elmalılı Hamdi Yazır'a günümüzün en güncel, en güvenilir ilmihali olan eseri kaleme aldırmış, bunu bize miras bırakmıştır. Hoca Ahmet Yesevi, Horasan Erenleri'nin 'ilim divanı' diye andığı dergahın yolunda olan, Ehl-i Beyt'ten aldığı hak, hukuk, adalet anlayışını bu millete tecelli ettiren kişi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüze ve silah arkadaşlarına rahmet ve mağfiret diliyoruz. Kabirleri nur içinde olsun, makamları, mevkileri Firdevs olsun."

Kalaba Kent Meydanı'nda hazırlanan Atatürk fotoğraf ve resimlerinden oluşan sergi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Dönemin gazete manşeti ve Atatürk'ün resimlerini inceleyen Keçiörenliler duygusal anlar yaşadı.

Mevlid-i Şerif programı da düzenlenecek

Atatürk'ün vefatının 87'nci yılı dolayısıyla akşam namazında İncirli Merkez Camii'nde Mevlid-i Şerif programı da düzenlenecek. Programda, Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılıp dualar okunacak. Programın sonunda ise katılımcılara Keçiören Belediyesi tarafından lokma ikramında bulunulacak.