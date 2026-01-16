Atatürk Köşkü 373 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon'da üç kez konakladığı ve adının verildiği köşkü, geçen yıl 373 bin 920 kişi ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde ve özel müze statüsündeki Atatürk Köşkü, kentte ziyaret edilen tarihi mekanların başında geliyor.

Şehir merkezine yakınlığı ve çam ormanlarının içerisindeki doğal atmosferiyle ön plana çıkan Atatürk Köşkü, 2025'te 292 bin 215 yerli ve 81 bin 705 yabancı olmak üzere 373 bin 920 ziyaretçiyi ağırladı.

Haftanın 7 günü 09.00-19.00 saatlerinde açık olan köşkte Büyükşehir Belediyesinin bando ve mehter ekibince haftanın belli günlerinde Atatürk'ün sevdiği şarkıların seslendirildiği dinletiler gerçekleştiriliyor.

Atatürk'e ait tablolardan oluşan çeşitli etnografik eserler sergileniyor

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kente ilk geldiği 15 Eylül 1924'te konakladığı, çam ormanları içerisinde yer alan köşkte 19. ve 20. yüzyıla ait mobilyalar, porselenler, halılar ve Atatürk'e ait tablolardan oluşan çeşitli eserler sergileniyor.

Köşkte yer alan "Vasiyet Odası" isimli bölümde de Atatürk'ün mal varlığını armağan etmesiyle ilgili, "Hayatımın hatırlayabildiğim en mutlu dakikalarını yaşıyorum. Yıllar önce düşündüğüm bu işi Trabzon'da tamamlamak mukaddermiş." sözünün yer aldığı tabela bulunuyor.

"Ziyaretçi sayısındaki artış bizi mutlu ediyor"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AA muhabirine, Atatürk Köşkü'nün geçen yıl yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Atatürk Köşkü'nün 2025'i 373 bin 920 ziyaretçiyle tamamladığına dikkati çeken Genç, bu rakamın restorasyon ve tanıtım çalışmalarının doğru olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti.

Genç, yabancı turistlerin köşke ilgisinin de dikkat çekici düzeyde olduğunu dile getirerek, "Ziyaretçi sayısındaki artış bizi mutlu ediyor. Bu manada görev ve sorumluluklarımız, bize şehrin turizm potansiyelinin hem iç hem de dış turizm açısından güçlendirilmesi konusunda ayrıca bir sorumluluk yüklüyor." diye konuştu.

Amaçlarının Atatürk Köşkü'nün ulusal ve uluslararası tanınırlığını daha da artırmak olduğunu vurgulayan Genç, "Bu yıl ziyaretçi sayısını daha yukarı taşımayı, kültürel etkinlikleri çeşitlendirerek köşkü Trabzon'un kültür turizminin merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyoruz." dedi.