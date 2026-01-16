Atatürk Köşkü 373 Bin Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Atatürk Köşkü 373 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Atatürk Köşkü 373 Bin Ziyaretçi Ağırladı
16.01.2026 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'daki Atatürk Köşkü, 2025'te 373 bin 920 ziyaretçiyle tarihi mekanlar arasında öne çıktı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon'da üç kez konakladığı ve adının verildiği köşkü, geçen yıl 373 bin 920 kişi ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde ve özel müze statüsündeki Atatürk Köşkü, kentte ziyaret edilen tarihi mekanların başında geliyor.

Şehir merkezine yakınlığı ve çam ormanlarının içerisindeki doğal atmosferiyle ön plana çıkan Atatürk Köşkü, 2025'te 292 bin 215 yerli ve 81 bin 705 yabancı olmak üzere 373 bin 920 ziyaretçiyi ağırladı.

Haftanın 7 günü 09.00-19.00 saatlerinde açık olan köşkte Büyükşehir Belediyesinin bando ve mehter ekibince haftanın belli günlerinde Atatürk'ün sevdiği şarkıların seslendirildiği dinletiler gerçekleştiriliyor.

Atatürk'e ait tablolardan oluşan çeşitli etnografik eserler sergileniyor

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kente ilk geldiği 15 Eylül 1924'te konakladığı, çam ormanları içerisinde yer alan köşkte 19. ve 20. yüzyıla ait mobilyalar, porselenler, halılar ve Atatürk'e ait tablolardan oluşan çeşitli eserler sergileniyor.

Köşkte yer alan "Vasiyet Odası" isimli bölümde de Atatürk'ün mal varlığını armağan etmesiyle ilgili, "Hayatımın hatırlayabildiğim en mutlu dakikalarını yaşıyorum. Yıllar önce düşündüğüm bu işi Trabzon'da tamamlamak mukaddermiş." sözünün yer aldığı tabela bulunuyor.

"Ziyaretçi sayısındaki artış bizi mutlu ediyor"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AA muhabirine, Atatürk Köşkü'nün geçen yıl yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Atatürk Köşkü'nün 2025'i 373 bin 920 ziyaretçiyle tamamladığına dikkati çeken Genç, bu rakamın restorasyon ve tanıtım çalışmalarının doğru olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti.

Genç, yabancı turistlerin köşke ilgisinin de dikkat çekici düzeyde olduğunu dile getirerek, "Ziyaretçi sayısındaki artış bizi mutlu ediyor. Bu manada görev ve sorumluluklarımız, bize şehrin turizm potansiyelinin hem iç hem de dış turizm açısından güçlendirilmesi konusunda ayrıca bir sorumluluk yüklüyor." diye konuştu.

Amaçlarının Atatürk Köşkü'nün ulusal ve uluslararası tanınırlığını daha da artırmak olduğunu vurgulayan Genç, "Bu yıl ziyaretçi sayısını daha yukarı taşımayı, kültürel etkinlikleri çeşitlendirerek köşkü Trabzon'un kültür turizminin merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Kültür Sanat, Trabzon, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Atatürk Köşkü 373 Bin Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yolcu internet ağ adını değiştirdi, THY uçağı acil iniş yaptı Yolcu internet ağ adını değiştirdi, THY uçağı acil iniş yaptı
Orkun Kökçü’nün Macaristan’a attığı gol, A Milli Takımımız’da yılın golü seçildi Orkun Kökçü'nün Macaristan'a attığı gol, A Milli Takımımız'da yılın golü seçildi
Derya Çayırgan, Ekrem İmamoğlu ile nasıl tanıştığını anlattı Derya Çayırgan, Ekrem İmamoğlu ile nasıl tanıştığını anlattı
Tanınmış avukat Ali Aydın’ı başını taşla ezerek öldüren caniden korkunç sözler Tanınmış avukat Ali Aydın'ı başını taşla ezerek öldüren caniden korkunç sözler
Ziraat Türkiye Kupası’nda sürpriz 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi Ziraat Türkiye Kupası'nda sürpriz! 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi
Verdiğiniz sipariş gelmeyebilir 3 günlük grev kararı aldılar Verdiğiniz sipariş gelmeyebilir! 3 günlük grev kararı aldılar

12:18
Ara tatiller kalkıyor mu Bakan Tekin, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren konuya açıklık getirdi
Ara tatiller kalkıyor mu? Bakan Tekin, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren konuya açıklık getirdi
11:52
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş
11:46
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı Yusuf Tekin’den çok konuşulan iddiaya yanıt
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt
11:34
Survivor’dan elenen Dilan Çıtak’ın Acun için söyledikleri gündem oldu
Survivor'dan elenen Dilan Çıtak'ın Acun için söyledikleri gündem oldu
11:32
Babalarının öldürdüğü kardeşlerin karneleri sıralarına bırakıldı
Babalarının öldürdüğü kardeşlerin karneleri sıralarına bırakıldı
10:53
Derya Çayırgan’ın MASAK raporlarına giren lüks rezidansı görüntülendi
Derya Çayırgan'ın MASAK raporlarına giren lüks rezidansı görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 12:53:32. #7.11#
SON DAKİKA: Atatürk Köşkü 373 Bin Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.