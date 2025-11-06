Atatürk Kültür Evi, 10 Kasım öncesi yoğun ilgi görüyor - Son Dakika
Atatürk Kültür Evi, 10 Kasım öncesi yoğun ilgi görüyor

06.11.2025 12:26
Edremit Belediyesi tarafından restore edilen Atatürk Kültür Evi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü öncesinde ziyaretçi akınına uğruyor. Her yaştan vatandaş, Ulu Önder'in hatıralarını görmek ve bilgi almak için evi ziyaret ediyor.

(BALIKESİR) - Edremit Belediyesi tarafından restore edilerek ilçeye kazandırılan Atatürk Kültür Evi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü öncesinde yoğun ilgi görüyor. Öğrenciler başta olmak üzere her yaştan vatandaş, Ata'nın kaldığı evi ziyaret ederek bilgi alıyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın ardından yeniden yoğun şekilde ziyaret edilen Atatürk Kültür Evi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1934 yılında Edremit ziyaretinde konakladığı ev olarak biliniyor. Eskiden "Arkök Evi" olarak anılan ve Tuzcumurat Mahallesi Çayiçi Caddesi'nde yer alan yapı, uzun yıllar atıl durumda kaldıktan sonra Edremit Belediyesi tarafından restore edilerek Atatürk Kültür Evi adıyla kentin kültürel mirasına kazandırıldı.

Cumhuriyet'in 102'nci yılı kutlamalarında büyük ilgi gören Atatürk Kültür Evi, 10 Kasım öncesinde de her yaştan vatandaşın ziyaretine sahne oluyor. Ziyaretçiler, Atatürk'ün hatıralarını ve Edremit'le ilgili anılarını yerinde görme fırsatı buluyor.

Ziyaretler sırasında Atatürk Kültür Evi görevlileri, Atatürk'ün Edremit'teki günleri, bölgenin tarihi ve kültürel değerlerine ilişkin bilgi veriyor. Ayrıca, öğrencilere ve gençlere Ulu Önder'in eseri "Nutuk" hediye ediliyor.

Belediye Başkanı Mehmet Ertaş da 10 Kasım öncesinde vatandaşlarla birlikte Atatürk Kültür Evi'ni ziyaret ederek, "Atatürk'ün Edremit'te kaldığı bu tarihi evi restore ederek gelecek kuşaklara kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Her 10 Kasım'da, her 29 Ekim'de burada bir kez daha Cumhuriyetimizin kurucusunu sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz. Bu mekan, yalnızca bir müze değil, aynı zamanda Atatürk'ün fikirlerinin ve Cumhuriyet değerlerinin yaşatıldığı bir hatıra evidir. Özellikle öğrencilerimizi ve gençlerimizi Atatürk Kültür Evi'ni ziyaret etmeye davet ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Edremit Belediyesi, 10 Kasım, Edremit, Son Dakika

