Atatürk, Manavgat'ta Anıldı

(ANTALYA) - Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87'nci yılında Manavgat'ta resmi törenle anıldı. Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimleri sonsuza dek yolumuzu aydınlatmaya devam edecek; Cumhuriyetimiz ilelebet payidar kalacaktır" dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87'nci yılında Manavgat'ta resmi anma programı düzenlendi. Başkan Vekili Çiçek, kent protokolüyle birlikte Cumhuriyet Meydanı'ndaki anma programına katıldı.

Program, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Çelenk sunumunun ardından saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Anma programına Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, Başkan Vekili Çiçek, devlet erkanı, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki programın ardından protokol üyeleri, Atatürk Kültür Merkezi'ne geçerek buradaki 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı'nı izledi. Etkinlik kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan şiir dinletileri, oratoryolar ve gösteriler sahnelendi.

İlçe genelinde düzenlenen "Atatürk ve Vatan Sevgisi" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, Başkan Vekili Çiçek ve Garnizon Komutanı Albay Nizamettin Alp tarafından takdim edildi.

Programın ardından konuşan Çiçek, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetimiz ilelebet payidar kalacaktır"

"Ata'mızın 'Tarihi yaşadığımız gibi yazdık, fakat geleceği Cumhuriyete inananlara, onu koruyanlara ve yaşatacaklara emanet etmek lazımdır.' sözlerinin ışığında, ülkemizi çağdaş yarınlara ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ebediyete intikal edişinin yıl dönümünde, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onun şahsında Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını bir kez daha rahmetle anıyorum. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimleri sonsuza dek yolumuzu aydınlatmaya devam edecek; Cumhuriyetimiz ilelebet payidar kalacaktır."