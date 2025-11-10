Atatürk, Manavgat'ta Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Atatürk, Manavgat'ta Anıldı

10.11.2025 15:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87. yılında Manavgat'ta düzenlenen resmi törenle anıldı. Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, anma programında Atatürk'ün devrimlerinin önemine vurgu yaptı.

(ANTALYA) - Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87'nci yılında Manavgat'ta resmi törenle anıldı. Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimleri sonsuza dek yolumuzu aydınlatmaya devam edecek; Cumhuriyetimiz ilelebet payidar kalacaktır" dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87'nci yılında Manavgat'ta resmi anma programı düzenlendi. Başkan Vekili Çiçek, kent protokolüyle birlikte Cumhuriyet Meydanı'ndaki anma programına katıldı.

Program, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Çelenk sunumunun ardından saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Anma programına Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, Başkan Vekili Çiçek, devlet erkanı, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki programın ardından protokol üyeleri, Atatürk Kültür Merkezi'ne geçerek buradaki 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı'nı izledi. Etkinlik kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan şiir dinletileri, oratoryolar ve gösteriler sahnelendi.

İlçe genelinde düzenlenen "Atatürk ve Vatan Sevgisi" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, Başkan Vekili Çiçek ve Garnizon Komutanı Albay Nizamettin Alp tarafından takdim edildi.

Programın ardından konuşan Çiçek, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetimiz ilelebet payidar kalacaktır"

"Ata'mızın 'Tarihi yaşadığımız gibi yazdık, fakat geleceği Cumhuriyete inananlara, onu koruyanlara ve yaşatacaklara emanet etmek lazımdır.' sözlerinin ışığında, ülkemizi çağdaş yarınlara ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ebediyete intikal edişinin yıl dönümünde, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onun şahsında Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını bir kez daha rahmetle anıyorum. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimleri sonsuza dek yolumuzu aydınlatmaya devam edecek; Cumhuriyetimiz ilelebet payidar kalacaktır."

Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, Mehmet Çiçek, Etkinlikler, Manavgat, Politika, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atatürk, Manavgat'ta Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölüm seyir halindeyken geldi İETT şoförü kalp krizi geçirdi, otobüs ağaca çarparak durabildi Ölüm seyir halindeyken geldi! İETT şoförü kalp krizi geçirdi, otobüs ağaca çarparak durabildi
Ressama büyük şok Antalya’da sergi açtı, 120 eserinin bulunduğu dosyayı kaybetti Ressama büyük şok! Antalya'da sergi açtı, 120 eserinin bulunduğu dosyayı kaybetti
Trump’ın gizli füzesi ilk kez görüntülendi Yıkım gücü Hiroşima’nın 10 katı Trump'ın gizli füzesi ilk kez görüntülendi! Yıkım gücü Hiroşima'nın 10 katı
Yılmaz Tunç: Dilovası’ndaki yangına ilişkin bilirkişi heyetinin çalışmaları sürüyor Yılmaz Tunç: Dilovası'ndaki yangına ilişkin bilirkişi heyetinin çalışmaları sürüyor
Galatasaray’a kötü haber Yıldız isim sakatlandı Galatasaray'a kötü haber! Yıldız isim sakatlandı
“AK Partiliyim“ dedi, polise hakaret yağdırdı Söylediği her şey yalan çıktı "AK Partiliyim" dedi, polise hakaret yağdırdı! Söylediği her şey yalan çıktı

15:32
e-Devlet kilitlendi Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
15:03
Mustafa Kemal Atatürk’ü anan Fatih Erbakan’ın paylaşımına tepki var
Mustafa Kemal Atatürk'ü anan Fatih Erbakan'ın paylaşımına tepki var
14:29
İslam Memiş’ten altın için çılgın tahmin: 2026 yılında...
İslam Memiş'ten altın için çılgın tahmin: 2026 yılında...
14:26
Oyuncak silahlı baskının perde arkası Güntekin Onay’ın o sözleri fitili ateşlemiş
Oyuncak silahlı baskının perde arkası! Güntekin Onay'ın o sözleri fitili ateşlemiş
13:59
Giresun’un Bulancak ilçesinde siren çalmadı Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı
12:16
BeIN Sports’un Ayazağa’da bulunan televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı
BeIN Sports'un Ayazağa'da bulunan televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2025 15:44:36. #.0.4#
SON DAKİKA: Atatürk, Manavgat'ta Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.