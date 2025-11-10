Atatürk, Mudanya'da Özlemle Anıldı

(BURSA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87'nci yılında Mudanya'da düzenlenen törenlerde özlemle anıldı.

10 Kasım dolayısıyla Mudanya'da düzenlenen anma etkinliklerine İlçe Kaymakamı Ayhan Terzi, Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Aydoğan'ın yanı sıra protokol üyeleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Törenler İskele Meydanı Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Saat 09.05'i gösterdiğinde ise Mudanya'da adeta hayat durdu. Siren sesleri eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunan Mudanyalılar, Atatürk'e saygı ve bağlılığını gösterdi.

10 Kasım dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Dalgıç, her zaman Atatürk'ün fikirlerinin ve ilkelerinin ışığında yürümeye devam edeceklerini belirterek, "O bir lider, bir yol, bir umut, bir dirilişti. Acısı yüreğimizde, emaneti ellerimizde. Sonsuzluğa uğurlayışımızın 87. yıl dönümünde, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü özlemle ve minnetle anıyoruz" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda devam eden etkinliklerde öğrenciler Atatürk'ü şarkılar, şiirler ve gösteriler ile andı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Ahmet Rüştü Anadolu Lisesi Müdürü Saadet Sönmezoğlu Atatürk'ün milletine ve ülkesine olan sevdasını anlattı. "Biz seni çok sevdik Atam" diyen Sönmezoğlu, Türk milletinin Atatürk sayesinde çağdaş, eşit ve özgür olduğunun altını çizdi.

Mudanya Ahmet Rüştü Anadolu Lisesi ve Emine Örnek Eğitim Kurumları öğrencilerinin birlikte hazırladıkları gösteriler ise duygu dolu anlara sahne oldu. Şiir ve müzik dinletisiyle başlayan anma etkinliklerinde "Son Bakış" adlı tiyatral gösteri ile özgürlük ve bağımsızlığa sevdalı Atatürk'ün, bir ulusun kaderini yeni baştan yazan, tarihin akışını değiştiren hikayesi anlatıldı. Öğrenciler tören sonunda izleyenler tarafından ayakta alkışlandı.