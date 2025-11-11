Atatürk'ü Anma Etkinliği: Muratpaşa'da Ata'ya Saygı Yürüyüşü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Atatürk'ü Anma Etkinliği: Muratpaşa'da Ata'ya Saygı Yürüyüşü

11.11.2025 09:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muratpaşa Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yılında düzenlediği 'Ata'ya Saygı Yürüyüşü' ile binlerce vatandaş Atatürk'ü andı. Yürüyüş, Türk bayrakları ve meşalelerle gerçekleştirildi.

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete uğurlanışının 87'nci yılında "Ata'ya Saygı Yürüyüşü" düzenledi. Binlerce vatandaş ellerinde meşaleler, Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'ndan başlayan fener alayına katıldı.

Muratpaşa Belediyesi, "Ata'ya Saygı Yürüyüşü" ile vefatının 87'nci yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

Muratpaşa Kent Meydanı'ndan başlayan yürüyüş için kent sakinleri saatler öncesinde meydanı doldurdu. Fener alayına katılanlar ellerinde meşalelerle Antalya sokaklarını aydınlattı. Kentin dört bir yanından 7'den 70'e yoğun katılımın yaşandığı yaklaşık 4 kilometrelik yürüyüş, Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı'na kadar devam etti.

Yürüyüşe katılan Belediye Başkanı Ümit Uysal, fener alayının sona erdiği Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Meydanı'nda yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hatırlamak doğruların, bilimin, mantığın, çağın gereklerinin ışığında, o doğrulardan bir adım bile geri atmamak, o kararlılığı, o azmi hatırlamak, anmak demektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hatırlamak, katıksız vatan sevgisini, yüzde yüz fedakarlığı ve kararlılığı hatırlamak demektir. Onu anmak, tam bağımsızlığı anmaktır. Onurlu bir ülke inşa etmeyi hatırlamaktır. Onu anmak demek, geleceği kavramak demektir. Türkiye'mizi her ferdiyle, her çakıl taşıyla, toprağının her parçasıyla, her bölgesiyle, her insanıyla bir bütün olarak düşünmek ödülsüz, eşit hak ve hukuk çerçevesinde, hep birlikte omuz omuza bütün ülkeyi ayağa kaldırıp Türkiye'nin geleceğini İnşa etmeyi düşünmek, anmak, hatırlamak demektir."

Uysal, bu yıl 10 Kasım'ın ara tatil dönemine denk getirilmesine de değinerek, "Bu insanlar belli makamlara gelmiş olabilir. Ama bu hiçbir şey ifade etmez. Bu millet hukuk ve demokrasi zemininde kendisini savunur" dedi.

"Bizim geleceğe ihtiyacımız var"

Konuşmasının devamında, gelecek nesillerin Atatürk'ün öğretileri doğrultusunda Cumhuriyet ışığında yaşayacaklarına olan inancını vurgulayan

"Bizim geleceğe ihtiyacımız var. Aşa, işe ihtiyacımız var. Birliğe, beraberliğe, barışa ihtiyacımız var. Toplumsal kenetlenmeye ihtiyacımız var. Bizim dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olmaya ihtiyacımız var. Çocuklarımızı o umutla büyütmeye ihtiyacımız var. Bizim sizin zavallı, çapsız, mini minnacık düşünce yapınızdan kazanacağımız hiçbir şey yok. Hiç unutmayınız ki bu ülkede her gün 19 Mayıs'tır. Bu vatanın bütün evlatları Mustafa Kemal'dir" ifadelerini kullandı.

Uysal'ın konuşmasının ardından Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı'nda Atatürk'ün sevdiği şarkılar, Türk Sanat Müziği Korosu'nun eşliğinde hep bir ağızdan söylendi.

Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, Yerel Haberler, Muratpaşa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atatürk'ü Anma Etkinliği: Muratpaşa'da Ata'ya Saygı Yürüyüşü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu bir reklam değil uyarı Milyonluk ayakkabıyı 13 bine indirdiler Bu bir reklam değil uyarı! Milyonluk ayakkabıyı 13 bine indirdiler
Balıkesir Sındırgı’da deprem fırtınası Son 3 ayda 15 bini aşkın deprem kaydedildi Balıkesir Sındırgı'da deprem fırtınası! Son 3 ayda 15 bini aşkın deprem kaydedildi
Otomobil ile çarptığı husumetlisini demir çubukla döverek öldürdü Otomobil ile çarptığı husumetlisini demir çubukla döverek öldürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk’ü andı herkes kullandığı kelimenin anlamını aratıyor Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı; herkes kullandığı kelimenin anlamını aratıyor
BEIN Sports’a yapılan silahlı baskından ilk görüntü BEIN Sports'a yapılan silahlı baskından ilk görüntü

09:14
İstanbullular sabah kaosa uyandı Metrobüs hattı tamamen durdu
İstanbullular sabah kaosa uyandı! Metrobüs hattı tamamen durdu
09:05
Herkes onu konuşuyor İşte bahis oynadığı iddia edilen tek yabancı futbolcu
Herkes onu konuşuyor! İşte bahis oynadığı iddia edilen tek yabancı futbolcu
08:53
Utanç tablosu Türkiye’den İnekler susuzluktan boruları yaladı
Utanç tablosu Türkiye'den! İnekler susuzluktan boruları yaladı
08:14
Bahis skandalında çarpıcı tablo Bu takımın 31 futbolcusundan 18’i bahis oynamış
Bahis skandalında çarpıcı tablo! Bu takımın 31 futbolcusundan 18'i bahis oynamış
07:18
Türkiye, Suriye ve ABD zirvesinde çarpıcı PKKYPG kararı
Türkiye, Suriye ve ABD zirvesinde çarpıcı PKK/YPG kararı
02:32
Furkan Bölükbaşı “Cumhurbaşkanına suikast ve tehdit“ suçundan gözaltına alındı
Furkan Bölükbaşı "Cumhurbaşkanına suikast ve tehdit" suçundan gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2025 09:33:28. #7.13#
SON DAKİKA: Atatürk'ü Anma Etkinliği: Muratpaşa'da Ata'ya Saygı Yürüyüşü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.