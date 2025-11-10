Atatürk'ü Anma Günü'nde Buca'da Ücretsiz Yemek Servisi

(İZMİR) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 87. yılında, arkasında bıraktığı sosyal adalet mirasına uygun olarak Kent Lokantaları'nda tüm gün ücretsiz yemek servisi yapıldı.

Buca Belediyesi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında, O'nun "En büyük eserim" dediği Cumhuriyet'in değerlerini paylaşma hedefiyle Kent Lokantaları'nda tüm gün ücretsiz yemek servisi yaptı.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, 10 Kasım'ın sadece bir anma değil, aynı zamanda Cumhuriyet'in temel değerlerine sıkı sıkıya sahip çıkma günü olduğunu belirterek; "10 Kasım'da, Ata'mızı derin bir saygı ve özlemle anarken, O'nun kurduğu Cumhuriyet'in en temel ilkesi olan sosyal adaleti hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Atatürk'ün aziz ruhu şad olsun diye attığımız bu adım, sosyal belediyecilik anlayışımızın bir yansımasıdır. Halkımızın uygun fiyata sağlıklı yemeğe ulaştığı Kent Lokantalarımızı bu özel günde ücretsiz yaparak, Ulu Önder'imizin bize emanet ettiği dayanışma ve eşitlik ruhunu Buca'da yaşatmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Üç farklı noktada Kent Lokantaları'na yoğun ilgi

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ücretsiz yemek servisi; Uğur Mumcu Caddesi, Mustafa Kemal Mahallesi ve Tınaztepe'deki Tarık Akan Gençlik Merkezi'nde yer alan üç Kent Lokantası'nda gün boyu devam etti. Uygulama, özellikle öğrenciler ve dar gelirli vatandaşlar tarafından takdirle karşılanırken Buca'da 10 Kasım'a farklı bir anlam kattı.