Atatürk'ü Anma Günü'nde Buca'da Ücretsiz Yemek Servisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Atatürk'ü Anma Günü'nde Buca'da Ücretsiz Yemek Servisi

10.11.2025 15:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Buca Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yıl dönümünde, sosyal adalet mirasını yaşatmak amacıyla Kent Lokantaları'nda ücretsiz yemek servisi yaptı. Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

(İZMİR) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 87. yılında, arkasında bıraktığı sosyal adalet mirasına uygun olarak Kent Lokantaları'nda tüm gün ücretsiz yemek servisi yapıldı.

Buca Belediyesi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında, O'nun "En büyük eserim" dediği Cumhuriyet'in değerlerini paylaşma hedefiyle Kent Lokantaları'nda tüm gün ücretsiz yemek servisi yaptı.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, 10 Kasım'ın sadece bir anma değil, aynı zamanda Cumhuriyet'in temel değerlerine sıkı sıkıya sahip çıkma günü olduğunu belirterek; "10 Kasım'da, Ata'mızı derin bir saygı ve özlemle anarken, O'nun kurduğu Cumhuriyet'in en temel ilkesi olan sosyal adaleti hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Atatürk'ün aziz ruhu şad olsun diye attığımız bu adım, sosyal belediyecilik anlayışımızın bir yansımasıdır. Halkımızın uygun fiyata sağlıklı yemeğe ulaştığı Kent Lokantalarımızı bu özel günde ücretsiz yaparak, Ulu Önder'imizin bize emanet ettiği dayanışma ve eşitlik ruhunu Buca'da yaşatmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Üç farklı noktada Kent Lokantaları'na yoğun ilgi

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ücretsiz yemek servisi; Uğur Mumcu Caddesi, Mustafa Kemal Mahallesi ve Tınaztepe'deki Tarık Akan Gençlik Merkezi'nde yer alan üç Kent Lokantası'nda gün boyu devam etti. Uygulama, özellikle öğrenciler ve dar gelirli vatandaşlar tarafından takdirle karşılanırken Buca'da 10 Kasım'a farklı bir anlam kattı.

Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, Buca Belediyesi, Yerel Haberler, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atatürk'ü Anma Günü'nde Buca'da Ücretsiz Yemek Servisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölüm seyir halindeyken geldi İETT şoförü kalp krizi geçirdi, otobüs ağaca çarparak durabildi Ölüm seyir halindeyken geldi! İETT şoförü kalp krizi geçirdi, otobüs ağaca çarparak durabildi
Ressama büyük şok Antalya’da sergi açtı, 120 eserinin bulunduğu dosyayı kaybetti Ressama büyük şok! Antalya'da sergi açtı, 120 eserinin bulunduğu dosyayı kaybetti
Trump’ın gizli füzesi ilk kez görüntülendi Yıkım gücü Hiroşima’nın 10 katı Trump'ın gizli füzesi ilk kez görüntülendi! Yıkım gücü Hiroşima'nın 10 katı
Yılmaz Tunç: Dilovası’ndaki yangına ilişkin bilirkişi heyetinin çalışmaları sürüyor Yılmaz Tunç: Dilovası'ndaki yangına ilişkin bilirkişi heyetinin çalışmaları sürüyor
Galatasaray’a kötü haber Yıldız isim sakatlandı Galatasaray'a kötü haber! Yıldız isim sakatlandı
“AK Partiliyim“ dedi, polise hakaret yağdırdı Söylediği her şey yalan çıktı "AK Partiliyim" dedi, polise hakaret yağdırdı! Söylediği her şey yalan çıktı

15:03
Mustafa Kemal Atatürk’ü anan Fatih Erbakan’ın paylaşımına tepki var
Mustafa Kemal Atatürk'ü anan Fatih Erbakan'ın paylaşımına tepki var
14:29
İslam Memiş’ten altın için çılgın tahmin: 2026 yılında...
İslam Memiş'ten altın için çılgın tahmin: 2026 yılında...
14:26
Oyuncak silahlı baskının perde arkası Güntekin Onay’ın o sözleri fitili ateşlemiş
Oyuncak silahlı baskının perde arkası! Güntekin Onay'ın o sözleri fitili ateşlemiş
13:59
Giresun’un Bulancak ilçesinde siren çalmadı Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı
13:04
Dünya devinden örnek davranış Stadyumu evsizlere açtılar
Dünya devinden örnek davranış! Stadyumu evsizlere açtılar
12:16
BeIN Sports’un Ayazağa’da bulunan televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı
BeIN Sports'un Ayazağa'da bulunan televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2025 15:25:43. #7.12#
SON DAKİKA: Atatürk'ü Anma Günü'nde Buca'da Ücretsiz Yemek Servisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.