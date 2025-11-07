Atatürk'ün Anısına 'Ata'ya Saygı Zinciri' Etkinliği - Son Dakika
Atatürk'ün Anısına 'Ata'ya Saygı Zinciri' Etkinliği

07.11.2025 10:42
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yıl dönümünde, Kadıköy'de '9'u 5 geçe Ata'ya Saygı Zinciri' oluşturulacak. Etkinlikte Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile süslenen 6,5 kilometrelik alanda katılımcılar bir araya gelecek.

(İSTANBUL)- Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87'nci yıl dönümünde Kadıköy'de "9'u 5 geçe Ata'ya Saygı Zinciri" oluşturacak.

Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 87'nci yılında, Kadıköy Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri tarafından Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı arasındaki sahil yolunda 6,5 kilometrelik alanda oluşturulacak "Ata'ya Saygı Zinciri" ile anılacak. Belediye Başkanı Mesut Kösedağı'nın da katılacağı zincirin oluşturulacağı sahil yolu Atatürk posterleri ve Türk bayrakları ile süslenecek.

2012 yılından bu yana Kadıköy Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri tarafından düzenlenen Ata'ya Saygı Zinciri'nde 6,5 kilometrelik insan zinciri oluşturulacak. Katılımcılar, 10 Kasım Pazartesi sabahı Türk bayrakları ve Atatürk posterleri eşliğinde Atatürk'ü anacak. Anma töreninde Kadıköy Belediyesi tarafından sahilde ve denizde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açılacak. Ayrıca Ata'ya Saygı Zinciri'ne yelkenliler, kanolar ve tekneler, 9'u 5 geçe sirenlerini çalarak, gökyüzünde de paramotorcular Türk bayrakları açarak eşlik edecek.

Ata'ya Saygı Zinciri programı

10 Kasım 2025 Pazartesi saat: 08.00

Yer: Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı Sahili Yürüyüş Yolu Arası

Basın Buluşma Noktası: Caddebostan Sahili Etkinlik Alanı (Caddebostan Migros)

Kaynak: ANKA

