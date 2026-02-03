Atatürk'ün Aydın'a Gelişinin 95. Yılı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Atatürk'ün Aydın'a Gelişinin 95. Yılı

Atatürk\'ün Aydın\'a Gelişinin 95. Yılı
03.02.2026 20:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da Atatürk'ün 95. geliş yıl dönümü törenle kutlandı. Çelenk sunuldu, ödüller verildi.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Aydın'a gelişinin 95. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Aydın Valiliği önündeki törende, Vali Yakup Canbolat ve Büyükşehir Başkan Vekili Polat Bora Mersin, Garnizon Komutanı Tümgeneral Gökhan Çelik, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Canbolat yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün 95 yıl önce Aydın'a gelerek kenti onurlandırdığını söyledi.

Atatürk'ün Aydın'ı ziyaret ederek İstiklal mücadelesinde lojistik anlamda her türlü desteği sağlayan Aydın halkına takdirini ilettiğini vurgulayan Canbolat, şunları kaydetti:

"Bu anlamlı günde Kurtuluş Savaşı'mızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal'i, bir kez daha minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türk milleti tarihin gördüğü en şanlı zaferlerden birini kazanarak bayrak, vatan ve hürriyet aşkını tüm dünyaya göstermiş, kahraman bir millettir. Milletimizin verdiği bu onurlu mücadele bir milletin var olma iradesinin eşsiz bir timsali olmuş, aynı zamanda mazlum milletlere umut ve rehberlik eden tarihi bir örnek olarak yerini almıştır. Türk milleti insanlığın ortak değerlerine ve uygarlığın gelişimine büyük katkılar sunmuş tarihe ve insanlığa lider olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü yetiştirmiş, yüce bir millettir."

Aydın Büyükşehir Başkan Vekili Polat Bora Mersin ise Atatürk'ün Efeler diyarı Aydın'a gelişinin onuru ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Programda gün dolayısıyla düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Vali Canbolat, çeşitli hediyeler verdi.

Aydın Garı'nda devam eden programda, temsili olarak Atatürk'ün içinde yer aldığı trenin gara gelişi ve karşılanması canlandırıldı.

Trenden ellerinde bayrakla inen öğrenciler, Türk bayrağını Vali Canbolat'a takdim etti. Vali Canbolat ise bayrağı öperek aldı.

Tören halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Kültür Sanat, Güncel, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atatürk'ün Aydın'a Gelişinin 95. Yılı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yanan otomobile yol kenarındaki su birikintisinden doldurduğu kovayla müdahale etti Yanan otomobile yol kenarındaki su birikintisinden doldurduğu kovayla müdahale etti
Alanyaspor’da ayrılık Ogundu’nun yeni adresi Bundesliga Alanyaspor'da ayrılık! Ogundu'nun yeni adresi Bundesliga
Şiddetli ağrıyla hastaneye giden adamın makatından 100 yıllık top mermisi çıktı Şiddetli ağrıyla hastaneye giden adamın makatından 100 yıllık top mermisi çıktı
Asensio’dan üst üste 7 deplasman maçında da gol katkısı Asensio'dan üst üste 7 deplasman maçında da gol katkısı
Mersin’de cipin çarptığı yayalardan 3’ü hayatını kaybetti, 3’ü yaralandı Mersin'de cipin çarptığı yayalardan 3'ü hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı
Mircea Lucescu hastaneye kaldırıldı Mircea Lucescu hastaneye kaldırıldı

20:19
Pascal Nouma örneği veren Recep Durul, Skriniar’a ceza istiyor
Pascal Nouma örneği veren Recep Durul, Skriniar'a ceza istiyor
20:11
Savaş an meselesi ABD ordusu, İran’a ait İHA’yı düşürdü
Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü
19:15
İmzalar atıldı En-Nesyri yerine 30 milyon euroya golcü
İmzalar atıldı! En-Nesyri yerine 30 milyon euroya golcü
19:09
Büyük Menderes Nehri’nde taştı, 2 bin dönüm tarım arazisi sular altında kaldı
Büyük Menderes Nehri'nde taştı, 2 bin dönüm tarım arazisi sular altında kaldı
18:02
ABD Başkanı Trump’tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur
ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur
17:39
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 20:31:39. #7.11#
SON DAKİKA: Atatürk'ün Aydın'a Gelişinin 95. Yılı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.