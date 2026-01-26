Atatürk'ün Gaziantep'e Gelişi Kutlandı - Son Dakika
Atatürk'ün Gaziantep'e Gelişi Kutlandı

26.01.2026 14:16
Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 93. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle anıldı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 93. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende Vali Kemal Çeber, Garnizon Komutanı Tümgeneral Fethi Oltulu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Protokol üyeleri, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsüne geçti.

Burada Atatürk'ün 93 yıl önce halkı selamladığı balkonun önünde tören düzenlendi.

Vali Kemal Çeber, katılımcılardan, Atatürk'ün kente geldiği günün fotoğraflarını incelemesini isteyerek, "Ben her baktığımda iki sevgilinin kavuşması gibi görüyorum. Onu karşılayanlar büyük bir gurur, büyük bir mutluluk ve coşkuyla Atatürk'ü bağırlarına basıyorlar. Gazi'de, Gazi şehre baktığı zaman büyük bir sevgi ve muhabbetle baktığını gözlemliyoruz. " dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de 93 yıl önce bugün bu balkona Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çıktığını, Antep'ten övgüyle bahsettiğini anımsattı.

Program, konuşmaların ardından hatıra fotoğrafıyla çektirilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

