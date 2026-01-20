Atatürk'ün Karnelerdeki Yeri Protesto Edildi

Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

(SAMSUN) – Halkçı Liseliler (Halk-Lis), ilköğretim 1. ve 2. sınıflara verilen karnelerden Atatürk resminin çıkarılmasını Atatürk Anıtı önünde yaptıkları basın açıklamasıyla protesto etti. Basın açıklamasını okuyan Yağız Demiral, "Cumhuriyet'i karnelerden silemezsiniz. Atatürk'ü çocukların kalbinden çıkaramazsınız. İstiklal Marşı'nı bu milletten koparamazsınız. Herkes bilsin ki Cumhuriyet burada, Atatürk burada ve biz buradayız" dedi.

Halkçı Liseliler üyesi Samsunlu öğrenciler, ilköğretim 1. ve 2. sınıflara verilen karnelerden Atatürk resminin çıkarılmasını basın açıklaması yaparak protesto etti. Basın açıklamasını Halk-Lis'liler adına Yağız Demiral okudu. Karnelerden Atatürk'ün çıkarılmasının yalnızca idari bir düzenleme olmadığını vurgulayan Demiral şunları söyledi:

"Karneden Atatürk'ü çıkarmak, Cumhuriyet'ten bir sayfa koparmaya çalışmaktır. Halk-Lis Genel Başkanımız perşembe günü Ankara örgütü ile Milli Eğitim Bakanlığı önünden seslenmişti. Bizler de bugün ülkemizin dört bir yanından seslenmek için buralardayız. Öğrenci değerlendirme raporu dedikleri şey pedagojik bir belge değildir.

"Cumhuriyet değerleri yıllardır sistemli biçimde aşındırılmaktadır"

Halkçı Liseliler olarak bizim için Atatürk, İstiklal Marşı ve Gençliğe Hitabe bu ülkenin süsü değil, temelidir. Cumhuriyetimiz, çocuklar okusun, özgür bireyler olsun diye kurulmuştur. Atatürk'ü karneye sığdıramayan bir anlayış asla kabul edilemez. Biz buna yabancı değiliz. Cumhuriyet değerleri yıllardır sistemli biçimde aşındırılmaktadır. Şimdi de işin ucu ilkokul çocuklarına kadar uzanmaktadır.

"Mesele bir karne meselesi değildir"

Atatürk'ün fotoğrafı, İstiklal Marşı'nın dizeleri not değildir. Baskı değildir. Hele ki yük hiç değildir. Aksine ortak hafızadır, ortak değerdir. Bu topraklarda bir arada yaşamanın sembolüdür. Karnede yer alması çocuklara 'Sen bu Cumhuriyet'in evladısın' demektir. Biz Halk-Lis'li olarak biliyoruz ki mesele bir karne meselesi değildir. Buradan açıkça söylüyoruz; Cumhuriyet'i karnelerden silemezsiniz. Atatürk'ü çocukların kalbinden çıkaramazsınız. İstiklal Marşı'nı bu milletten koparamazsınız. Herkes bilsin ki Cumhuriyet burada, Atatürk burada ve biz buradayız."