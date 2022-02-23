Atatürk'ün Marmaris'e gelişinin 87. yıldönümü resmi törenle kutlandı - Son Dakika
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Atatürk'ün Marmaris'e gelişinin 87. yıldönümü resmi törenle kutlandı

23.02.2022 11:54
Atatürk'ün Marmaris'e gelişinin 87. yıldönümü resmi törenle kutlandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ege vapuru "Gülcemal" ile 23 Şubat 1925 yılında Marmaris'e gelişinin 87. yıldönümü olması sebebi ile bir tören düzenlendi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ege vapuru "Gülcemal" ile 23 Şubat 1925 yılında Marmaris'e gelişinin 87. yıldönümü olması sebebi ile bir tören düzenlendi.

Marmaris Atatürk Meydanında sabah 09.50' de başlayan törene Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Nuh Mete Hatipoğlu İlçe Jandarma Komutanı Binb. Murat Çam, İlçe Emniyet Müdür vekili Oktay Kapsız, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, siyasi parti, kamu kurumu, oda ve sivil toplum örgütü temsilcileri, Marmaris'te yaşayan gaziler ve vatandaşlar yer aldı.

Anma töreni çelenk sunumu ile başladı. Aksaz Deniz Üssü Bandosunun eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Beldibi Sıtkı Zaralı İlköğretim Okulu Müdürü Ali İhsan Damgacı günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçeye gelişinin temsili canlandırılması yapıldı.

Türk Bayrağı ve Atatürk posterleri ile donatılmış yelkenli tekne ve Sahil Güvenlik botlarının siren çalarak geçişi yapmasıyla tören son buldu. - MUĞLA

Atatürk'ün Marmaris'e gelişinin 87. yıldönümü resmi törenle kutlandı
Atatürk'ün Marmaris'e gelişinin 87. yıldönümü resmi törenle kutlandı
Atatürk'ün Marmaris'e gelişinin 87. yıldönümü resmi törenle kutlandı
Atatürk'ün Marmaris'e gelişinin 87. yıldönümü resmi törenle kutlandı
Atatürk'ün Marmaris'e gelişinin 87. yıldönümü resmi törenle kutlandı
Atatürk'ün Marmaris'e gelişinin 87. yıldönümü resmi törenle kutlandı

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Mustafa Kemal Atatürk, Marmaris, Hisarcık, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Atatürk'ün Marmaris'e gelişinin 87. yıldönümü resmi törenle kutlandı - Son Dakika


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