Atatürk'ün Niğde Ziyaretinin 92. Yıldönümü

04.02.2026 16:44
Vali Akmeşe, Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 92. yılını gururla kutladı ve milli birlik vurgusu yaptı.

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 92. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akmeşe, mesajında, Atatürk'ün 5 Şubat 1934'te kente teşriflerinin 92. yıl dönümünü büyük bir gurur ve memnuniyetle idrak ettiklerini ifade etti.

Milli Mücadele yıllarında Niğdelilerin büyük bir fedakarlık yaptığını anımsatan Akmeşe, bu duruşla ülkenin hiçbir zaman işgal edilemeyeceğinin tüm dünyaya açıkça gösterildiğini belirtti.

Akmeşe, Atatürk'ün Niğde halkına duyduğu güvenin fedakar ve onurlu duruşun bir karşılığı olduğunu aktardı.

Atatürk'ün "Benim Niğde'ye alakam büyüktür ve ben Niğdelileri her zaman sevmişimdir" sözlerini hatırlatan Akmeşe, şöyle devam etti:

"Atatürk'ün Niğde'ye gelişi, ilimiz açısından yalnızca bir ziyaret olmanın ötesinde Cumhuriyet değerlerine olan sarsılmaz bağlılığın, milli birlik ve beraberlik ruhunun güçlü bir simgesi olarak hafızalarda yerini almıştır. Bu anlamlı gün hemşehrilerimiz için her zaman bir onur vesilesi olmuştur. Bizlere düşen en önemli sorumluluk atalarımızdan emanet aldığımız bu aziz vatanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği çağdaşlık ve muasır medeniyet hedefleri doğrultusunda korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde teslim etmektir. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle yad ediyorum."

Kaynak: AA

