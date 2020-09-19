Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin 96. yıl dönümü - Son Dakika

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin 96. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Altınordu ilçesinde İlkadım Anıtı önündeki törende, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan ve Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, anıta çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türkçe öğretmeni Filiz Saka, Atatürk'ün kente yaptığı ziyaretle ilgili bilgi verdi.

Kaymakam Karahan, Atatürk'ün 19 Eylül 1924'de Ordu'ya geldiğini ve bugün Altınordu Hükümet Konağı olarak kullanılan tarihi binayı da ziyaret ettiğini belirtti.

Atatürk'ün o günkü konuşmasında, Ordu halkını övdüğünü ve onurlandırdığını vurgulayan Karahan, bin bir emekle kurulan Cumhuriyetin lideriyle görüşmenin ve bir arada bulunmanın da şehir için bir onur vesilesi olduğuna işaret etti.

Belediye Başkanı Tören ise 19 Eylül tarihinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e "Mareşal" rütbesi ve "Gazi" unvanı verilişinin yıl dönümü ve Gaziler Günü olduğunu anımsatarak, bu tarihin Ordu için ayrı bir anlam ve öneme de sahip olduğunu anlattı.

Ordulu hemşerilerinin büyük bir özlemle bekledikleri bu ziyarette Atatürk'ün, kente ilk adımını attığı yerin şu an programın icra edildiği İlkadım Anıtı'nın bulunduğu yer olduğuna değinen Tören, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şehirde vilayet ve belediye başta olmak üzere çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunduğunu anlattı.

Tören, öğrenciler tarafından şiirler okumasıyla sona erdi.