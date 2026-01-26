Atatürk\'ün Turgutlu\'ya gelişinin 103\'üncü yılı kutlandı

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Manisa'nın Turgutlu ilçesine gelişinin 103'üncü yılı törenlerle kutlandı.

Tren Garı'nda düzenlenen temsili karşılama töreni, Türk bayrağı ile Atatürk fotoğrafı taşıyan öğrencilerin Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya tarafından karşılanmasıyla başladı. Öğrenciler, taşıdıkları Türk bayrağı ile Atatürk fotoğrafını Kapankaya'ya teslim etti.

Buradaki tören, halk oyunları gösterisiyle tamamlandı.

Kutlamalar, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda devam etti. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende Kaymakam Kapankaya ile Belediye Başkanı Çetin Akın, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Programa İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sercan Karaçalı, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Dursun ve protokol üyeleri, şehit yakınları, gaziler ile sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri katıldı.