Atatürk Üniversitesi 655. Sırada

15.01.2026 09:47
Atatürk Üniversitesi, 2026 Webometrics sıralamasında 655. sıraya yükselerek büyük bir başarı elde etti.

Dünyanın en prestijli yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından biri olan Webometrics Rankings, 2026 yılı dünya üniversite sıralamalarını açıkladı. Son yıllarda akademik üretkenlik ve dijital görünürlük alanında büyük bir atılım gerçekleştiren Atatürk Üniversitesi, 2025 yılındaki başarısını bir üst seviyeye taşıyarak dünya genel sıralamasında 655. bandına yükseldi.

Üç yılda bin 200 basamaklık devasa sıçrama

Açıklanan veriler, Atatürk Üniversitesinin son yıllarda sergilediği istikrarlı yükseliş ivmesini çarpıcı bir şekilde ortaya koydu. 2023 yılında dünya sıralamasında 1843. sırada yer alan üniversite, 2024'te 813'e, 2025'te 738'e ve en son 2026 raporunda ise 655. sıraya yükselerek sadece üç yıl içerisinde yaklaşık bin 200 basamak birden tırmanmış oldu.

Türkiye ölçeğinde de gücünü tescilleyen Atatürk Üniversitesi, devlet üniversiteleri arasında Türkiye 7.'si olarak zirvedeki yerini korudu. Üniversitenin bilimsel çıktılarının küresel etkisini ölçen "Etki Sıralaması" (Impact) ise 885 seviyesine iyileşerek akademik saygınlığın dijital dünyadaki karşılığını belgeledi.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Bu başarı, bir sistemin ve ortak vizyonun eseridir"

Elde edilen bu tarihi başarıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversitenin sadece bir eğitim kurumu değil, dünya çapında bir bilim merkezi olma yolunda kararlı adımlarla ilerlediğini vurguladı.

Rektör Hacımüftüoğlu değerlendirmesinde: "Webometrics 2026 sonuçları, üniversitemizde başlattığımız kalite odaklı dönüşümün ve sürdürülebilir gelişim yaklaşımımızın en somut nişanesidir. 2023'ten bu yana dünya sıralamasında katettiğimiz devasa mesafe, tesadüfi bir sıçrama değil; akademik üretkenliğimizi artırmaya, uluslararası görünürlüğümüzü güçlendirmeye ve bilimsel etki alanımızı genişletmeye yönelik stratejik hamlelerimizin bir sonucudur.

Bugün dünya genelinde 655. sırada yer almak ve ülkemizde devlet üniversiteleri arasında ilk 7'de bulunmak bizler için bir varış noktası değil, yeni hedefler için bir motivasyon kaynağıdır. Şehrimizle bütünleşen, akademik vizyonuyla dünyaya yön veren bir üniversite olma yolunda emeği geçen tüm akademisyenlerimize ve personelimize teşekkür ediyorum. Atatürk Üniversitesi, bilimin ışığında yükselmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Gelecek vizyonu: İlk 500 hedefi

Atatürk Üniversitesi, ulaştığı bu güçlü konumla birlikte uluslararası yükseköğretim alanındaki rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. Bilimsel araştırmaların kalitesini artırmaya yönelik yeni teşvik sistemleri ve dijitalleşme stratejileriyle, üniversitenin orta vadede dünya sıralamasında ilk 500 içerisinde yer alması hedefleniyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

