Atatürk Üniversitesi\'nden Halı Projesi

Atatürk Üniversitesi ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) iş birliğinde, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenmeye hak kazanan "Yeteneğini Keşfet Düşlediğin Renk ve Motifleri Halıya Yansıt" başlıklı proje için destek sözleşmesi imzalandı.

Erzurum AK Parti Milletvekili Fatma Öncü'nün destekleriyle hayata geçirilen projenin imza töreni, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven arasında gerçekleştirildi. Proje, Atatürk Üniversitesi Halı Kilim ve El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülecek.

Toplam 24 milyon 500 bin TL bütçeye sahip olan projeye, KUDAKA tarafından 12 milyon 250 bin TL tutarında mali destek sağlanacak. 18 ay sürecek proje kapsamında, geleneksel halıcılık ve el sanatları alanında yeteneklerin keşfedilmesi, kültürel mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılması ve sosyal gelişime katkı sunulması hedefleniyor.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Üniversiteler toplumsal kalkınmaya yön veren yapılardır"

İmza töreninde değerlendirmelerde bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversitelerin yalnızca akademik bilgi üreten kurumlar olmadığını, aynı zamanda toplumsal kalkınmaya yön veren yapılar olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, "Bu proje ile hem kültürel mirasımızın önemli bir parçası olan halı ve kilim sanatını yaşatmayı hem de özellikle gençlerimizin ve kadınlarımızın yeteneklerini ortaya çıkarabilecekleri sürdürülebilir bir üretim ortamı oluşturmayı amaçlıyoruz. Atatürk Üniversitesi olarak, bulunduğumuz bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sunan her projeyi son derece kıymetli buluyoruz" ifadelerini kullandı.

Genel Sekreter Güven: "Kültürel değerlerin korunması açısından örnek bir çalışma"

KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven ise Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında desteklenen projelerin, bölgenin sosyo-ekonomik yapısını güçlendirmeyi amaçladığını vurguladı. Güven, "Yeteneğini Keşfet Düşlediğin Renk ve Motifleri Halıya Yansıt" projesinin; kültürel değerlerin korunması, nitelikli üretimin teşvik edilmesi ve yerel kalkınmanın sürdürülebilir hale getirilmesi açısından örnek bir çalışma olduğunu belirterek, projeyi başarıyla yürütecek olan Atatürk Üniversitesi'ne katkıları dolayısıyla teşekkür etti.

Milletvekili Öncü: "Bu tür projeler, yerel potansiyeli harekete geçirmek açısından son derece önemli"

Erzurum AK Parti Milletvekili Fatma Öncü de projenin bölgesel kalkınma ve sosyal gelişim açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, geleneksel el sanatlarının desteklenmesinin hem kültürel mirasın korunması hem de istihdamın artırılması bakımından stratejik bir değer taşıdığını ifade etti. Fatma Öncü, özellikle kadınların ve gençlerin üretim süreçlerine dahil edilmesini hedefleyen bu tür projelerin, yerel potansiyelin harekete geçirilmesine önemli katkılar sunduğunu belirterek, Atatürk Üniversitesi ile KUDAKA iş birliğinde hayata geçirilen çalışmanın Erzurum ve bölge için hayırlı olmasını temenni etti.

Projenin, istihdamın artırılmasına, yerel üretimin güçlendirilmesine ve geleneksel motiflerin çağdaş tasarımlarla yeniden yorumlanmasına katkı sağlaması beklenirken; Atatürk Üniversitesi, bölgesel kalkınmayı önceleyen bu tür projelerle kamu kurumlarıyla olan iş birliklerini sürdürmeye devam edecek. - ERZURUM