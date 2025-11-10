Atatürk, Vefatının 87'nci Yılında Tuzla'da Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Atatürk, Vefatının 87'nci Yılında Tuzla'da Anıldı

10.11.2025 13:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Tuzla'da düzenlenen çeşitli tören ve etkinliklerle vefatının 87'nci yıldönümünde anıldı. Törende Tolga Kaymakamı ve Tbln Sosyal Hizmet Komisyonları, şiirler ve müzik performanslarıyla Atatürk'ün mirasını yaşattı. Dalgıçlar, su altında Atatürk'ü anmak için özel bir etkinlik düzenledi.

(İSTANBUL) - Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87'nci yılında Tuzla'da düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı. Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, "Bizler, onun ilke ve devrimlerini yaşatmayı en büyük sorumluluğumuz olarak görüyoruz. 87 yıl önce bedenen aramızdan ayrılsa da fikirleri, ilkeleri ve eserleriyle Atatürk, her zaman yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir" dedi.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı, Tuzla Sahil Tören Alanı'nda gerçekleştirilen çelenk sunma töreniyle başladı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılmasının ardından saat 09.05'te sirenler çaldı, vatandaşlar iki dakikalık saygı duruşunda bulundu ve bayraklar yarıya indirildi.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törene Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Tuzla Piyade Okul Komutanı Tümgeneral Alparslan Kılınç, Başkan Bingöl, Başsavcı Vekili Hakan Özer, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Resmi törenin ardından İdris Güllüce Kültür Merkezi'nde Atatürk'ü Anma Programı düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Tuğrul Bey Anadolu Lisesi Müdürü Halil Yıldız açılış konuşmasını yaptı. Katılımcılar, "10 Kasım 1938 Atatürk'ün Cenaze Merasimi" temalı video gösterimiyle duygusal anlar yaşadı.

Programda, İbni Sina Ortaokulu öğrencilerinin "Mustafa Kemaller Tükenmez", "Atatürk'ü Duymak" ve "Kahraman Atatürk'üm" adlı şiirleri büyük beğeni topladı. Tuğrul Bey Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı Atatürk oratoryosu ve müzik öğretmenlerinin seslendirdiği solo ile koro eserler uzun süre alkışlandı.

Program sonunda düzenlenen ödül töreninde, "10 Kasım" temalı resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, Tümgeneral Alparslan Kılınç ve Bingöl tarafından verildi.

Bingöl, Atatürk'ün mirasının gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkati çekerek, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, sadece bir lider değil; ulusumuza bağımsızlık, laiklik ve çağdaşlık yolunu açan büyük bir vizyonerdir. Bizler, onun ilke ve devrimlerini yaşatmayı en büyük sorumluluğumuz olarak görüyoruz. 87 yıl önce bedenen aramızdan ayrılsa da fikirleri, ilkeleri ve eserleriyle Atatürk, her zaman yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir" diye konuştu.

Her yaş grubu Atatürk için buluştu

Çınar Park Akademi Çocuk Merkezi'nde düzenlenen törende ise 4–6 yaş grubundaki minikler "Atam Seni Çok Seviyoruz" şiiri ve "Atatürk Çocukları" şarkısını seslendirdi. Ardından çocuklar, resim ve mektuplarından oluşan "Atatürk Köşesi"ni hazırladı. Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nde düzenlenen programda ise 65 yaş üstü vatandaşlar Atatürk'ü saygıyla andı; günün anlamına ilişkin konuşmalar yapıldı, anı videoları izlendi. Rumeli Kültür Merkezi'nde açılan "Atatürk'ün İzinde Bir Ömür, Ataya Minnetle" sergisi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Atatürk için derinlerde saygı duruşu

Anma etkinlikleri karada olduğu gibi denizde de devam etti Atatürk'ü anmak isteyen bir grup dalgıç, Derinlere Saygı Dalış Topluluğu öncülüğünde ve İstanbul Valiliği ile yerel yönetimlerin desteğiyle su altına indi. Dolmabahçe, Beykoz, Maltepe ve Tuzla olmak üzere dört farklı noktada eş zamanlı yapılan dalış, saat 08.45'te başladı. Dalgıçlar, su altında açtıkları Atatürk posterleri ve pankartlarla 09.05'te satha çıkarak yanan meşalelerle görsel bir anma gerçekleştirdi.

Tuzla Yelken ve Su Sporları Kulübü Başkanı Sermet Fındık, "Kulübümüz, 2018 yılında Tuzla'da yelken ve kürek sporlarını geliştirmek amacıyla kuruldu. Bizim kırmızı çizgimiz, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun ilke ile değerleridir. 10 Kasım, bizler için çok özel ve anlamlı bir gün. Bugün de Atamızı, kendisine yakışır bir şekilde saygı, rahmet ve minnetle andık. Bu anlamlı günde yanımızda olan Tuzla Belediyesi'ne ve desteklerini esirgemeyen dalgıç ekibine teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Yaklaşık 100 dalgıcın katıldığı etkinliğe; Sahil Güvenlik Komutanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi, DAK/SAR, Boğaziçi, Marmara, Piri Reis ve Koç Üniversitesi sualtı kulüpleri de destek verdi. Etkinliğin merkez noktası olan Dolmabahçe Sarayı önündeki dalış, vatandaşlar tarafından karadan da ilgiyle takip edildi.

Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, Kültür, Müzik, Tören, Tuzla, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atatürk, Vefatının 87'nci Yılında Tuzla'da Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüm çalışanları ilgilendiriyor Yıllık izin hesabını değiştirecek karar Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izin hesabını değiştirecek karar
Fatih Karagümrük’ten 3 ay sonra bir ilk Fatih Karagümrük'ten 3 ay sonra bir ilk
1. Lig’de 7-2’lik çılgın maç 1. Lig'de 7-2'lik çılgın maç
Şu ana kadar ki en net tahmin İşte altının yıl sonunda göreceği rakam Şu ana kadar ki en net tahmin! İşte altının yıl sonunda göreceği rakam
Galatasaray taraftarının Selçuk İnan tezahüratı sonrası tansiyon arttı Galatasaray taraftarının Selçuk İnan tezahüratı sonrası tansiyon arttı
Tarihi yapı ortaya çıktı, çalışmalar hemen durduruldu Tarihi yapı ortaya çıktı, çalışmalar hemen durduruldu

13:14
TV kanalına baskında akılalmaz detay Gözaltına alınmasıyla ortaya çıktı
TV kanalına baskında akılalmaz detay! Gözaltına alınmasıyla ortaya çıktı
12:16
BeIN Sports’un Ayazağa’da bulunan televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı
BeIN Sports'un Ayazağa'da bulunan televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı
12:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
11:36
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı
11:28
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe’deki ayrılığı duyurdu
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu
10:43
Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden Saat tam 09.05’te çekildi
Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden! Saat tam 09.05'te çekildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2025 13:50:44. #7.12#
SON DAKİKA: Atatürk, Vefatının 87'nci Yılında Tuzla'da Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.