Atatürk, Vefatının 87. Yılında Bayrampaşa'da Anıldı

(İSTANBUL) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 87'nci yılında Bayrampaşa'da düzenlenen törenle anıldı.

Bayrampaşa'da 10 Kasım töreni, Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı, ardından saat dokuzu beş geçe çalan sirenlerle birlikte saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene Bayrampaşa Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili İbrahim Akın, Garnizon Komutanı Muhabere Albay Bora Dolu, Bayrampaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Mamur, siyasi partilerin ilçe başkanları, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, belediye ve kaymakamlık birim müdürleri, mahalle muhtarları, gaziler ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkan Vekili Akın, "Aramızdan ayrılışının 87. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, rahmet ve minnetle anıyor; Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyete tutkuyla sahip çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.