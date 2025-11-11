Atatürk, Vefatının 87. Yılında Çeşme'de Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Atatürk, Vefatının 87. Yılında Çeşme'de Anıldı

11.11.2025 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87. yıl dönümünde Çeşme'de düzenlenen törenler, sanat etkinlikleri ve konserlerle anıldı. Çeşme Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinliklerde Atatürk Heykeli açılışı yapıldı ve öğrenciler Anıtkabir'e uğurlandı.

(İZMİR) – Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87'nci yılında Çeşme'de düzenlenen törenler, sanat etkinlikleri ve konserlerle anıldı. Çeşme Belediyesi'nin öncülüğünde gün boyu süren programlarda, Dalyan Mahallesi'ne Atatürk Heykeli kazandırıldı, öğrenciler Anıtkabir'e uğurlandı, "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" konseriyle gün sona erdi.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 87'nci yılında Çeşme'de anıldı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki çelenk sunma töreniyle başlayan 10 Kasım programı, Çakabey Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma etkinlikleri, Dalyan Mahallesi'ndeki Atatürk Heykeli açılışı ve "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" konseriyle gün boyu sürdü.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Dalyan Mahallesi'nde Çeşmeli heykeltıraş Oğuz Yeşilay tarafından tasarlanan Atatürk Heykeli açılışında Atatürk'ün sanata ve bilime verdiği önemi vurguladı. Denizli, "Biz bu eseri yalnızca bir anıt olarak değil, Atatürk'ün sanat ve bilime verdiği değerin bir yansıması olarak görüyoruz. Ata'mız, cephede savaşırken bile sanatçılara 'Cephede değil, sanat ve bilim alanında memlekete hizmet edin' diyordu. Çünkü sanatsız, bilimsiz, edebiyatsız, kitapsız bırakılan toplumlar geri kalmaya mahkümdur. Biz de bu inançla Çeşme'yi sanatla, bilimle, sporla büyüten bir anlayışla yönetiyoruz. Bugün bizlerin burada huzur içinde yaşayabilmesini sağlayan atalarımıza ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bu ülkeyi korumak ve Cumhuriyeti yaşatmak borcumuz vardır. Onun ışığıyla yolumuzu aydınlattığımız sürece, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır" dedi.

Kent Enstitüsü Öğrencilerinden Anıtkabir'e anlamlı yolculuk

10 Kasım anma etkinlikleri kapsamında, Çeşme Kent Enstitüsü öğrencileri ve velileri, Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret etmek üzere Çeşme'den yola çıktı. Uğurlama törenine katılan Başkan Denizli, öğrencilere ve ailelerini uğurlarken yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün burada hepimiz için çok anlamlı bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Ata'mızın huzuruna sadece bir ziyaret için değil, onun fikirlerini, mirasını ve Cumhuriyet'in değerlerini bir kez daha hatırlamak için gidiyorsunuz. Sizler, Çeşme'nin geleceğisiniz. Bu bilinçle, onun yolunda yürümeye devam edeceğinize inanıyorum."

"Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" konseri ile kapanış

Anma etkinlikleri, akşam saatlerinde Aya Haralambos Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" konseriyle sona erdi. Duygusal bir atmosferde gerçekleşen konserde, Ulu Önder'in sevdiği eserler seslendirildi.

Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, Çeşme Belediyesi, Anıtkabir, Çeşme, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atatürk, Vefatının 87. Yılında Çeşme'de Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu bir reklam değil uyarı Milyonluk ayakkabıyı 13 bine indirdiler Bu bir reklam değil uyarı! Milyonluk ayakkabıyı 13 bine indirdiler
Balıkesir Sındırgı’da deprem fırtınası Son 3 ayda 15 bini aşkın deprem kaydedildi Balıkesir Sındırgı'da deprem fırtınası! Son 3 ayda 15 bini aşkın deprem kaydedildi
Giresun’un Bulancak ilçesinde siren çalmadı Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı
6 kişinin hayatını kaybettiği yangından sağ kurtulan kadın, dehşet anlarını anlattı 6 kişinin hayatını kaybettiği yangından sağ kurtulan kadın, dehşet anlarını anlattı
Oyuncak silahlı baskının perde arkası Güntekin Onay’ın o sözleri fitili ateşlemiş Oyuncak silahlı baskının perde arkası! Güntekin Onay'ın o sözleri fitili ateşlemiş
İslam Memiş’ten altın için çılgın tahmin: 2026 yılında... İslam Memiş'ten altın için çılgın tahmin: 2026 yılında...

11:15
Kapalıçarşı’da kara para aklama operasyonu 76 şüpheli gözaltına alındı
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu! 76 şüpheli gözaltına alındı
10:40
Bahçeli, Kocaeli Valisi ve Kocaeli Müftüsü konusunda tavrını belli etti
Bahçeli, Kocaeli Valisi ve Kocaeli Müftüsü konusunda tavrını belli etti
10:38
Muazzez Ersoy’dan ’sevgili’ iddialarına sert yanıt
Muazzez Ersoy'dan 'sevgili' iddialarına sert yanıt
10:28
Belediye işçisinin acı sonu Görüntüyü izleyenler “Ölümün de hayırlısı“ demeden edemedi
Belediye işçisinin acı sonu! Görüntüyü izleyenler "Ölümün de hayırlısı" demeden edemedi
10:13
Bahis skandalında bomba iddia: Tutuklanan hakemin işlem hacmi 50 milyon TL çıktı
Bahis skandalında bomba iddia: Tutuklanan hakemin işlem hacmi 50 milyon TL çıktı
10:09
500 bin sosyal konut kampanyasına büyük ilgi İlk gün rekor başvuru
500 bin sosyal konut kampanyasına büyük ilgi! İlk gün rekor başvuru
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2025 11:37:46. #7.12#
SON DAKİKA: Atatürk, Vefatının 87. Yılında Çeşme'de Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.