Atatürk, Vefatının 87. Yılında Çeşme'de Anıldı

(İZMİR) – Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87'nci yılında Çeşme'de düzenlenen törenler, sanat etkinlikleri ve konserlerle anıldı. Çeşme Belediyesi'nin öncülüğünde gün boyu süren programlarda, Dalyan Mahallesi'ne Atatürk Heykeli kazandırıldı, öğrenciler Anıtkabir'e uğurlandı, "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" konseriyle gün sona erdi.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 87'nci yılında Çeşme'de anıldı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki çelenk sunma töreniyle başlayan 10 Kasım programı, Çakabey Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma etkinlikleri, Dalyan Mahallesi'ndeki Atatürk Heykeli açılışı ve "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" konseriyle gün boyu sürdü.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Dalyan Mahallesi'nde Çeşmeli heykeltıraş Oğuz Yeşilay tarafından tasarlanan Atatürk Heykeli açılışında Atatürk'ün sanata ve bilime verdiği önemi vurguladı. Denizli, "Biz bu eseri yalnızca bir anıt olarak değil, Atatürk'ün sanat ve bilime verdiği değerin bir yansıması olarak görüyoruz. Ata'mız, cephede savaşırken bile sanatçılara 'Cephede değil, sanat ve bilim alanında memlekete hizmet edin' diyordu. Çünkü sanatsız, bilimsiz, edebiyatsız, kitapsız bırakılan toplumlar geri kalmaya mahkümdur. Biz de bu inançla Çeşme'yi sanatla, bilimle, sporla büyüten bir anlayışla yönetiyoruz. Bugün bizlerin burada huzur içinde yaşayabilmesini sağlayan atalarımıza ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bu ülkeyi korumak ve Cumhuriyeti yaşatmak borcumuz vardır. Onun ışığıyla yolumuzu aydınlattığımız sürece, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır" dedi.

Kent Enstitüsü Öğrencilerinden Anıtkabir'e anlamlı yolculuk

10 Kasım anma etkinlikleri kapsamında, Çeşme Kent Enstitüsü öğrencileri ve velileri, Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret etmek üzere Çeşme'den yola çıktı. Uğurlama törenine katılan Başkan Denizli, öğrencilere ve ailelerini uğurlarken yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün burada hepimiz için çok anlamlı bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Ata'mızın huzuruna sadece bir ziyaret için değil, onun fikirlerini, mirasını ve Cumhuriyet'in değerlerini bir kez daha hatırlamak için gidiyorsunuz. Sizler, Çeşme'nin geleceğisiniz. Bu bilinçle, onun yolunda yürümeye devam edeceğinize inanıyorum."

"Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" konseri ile kapanış

Anma etkinlikleri, akşam saatlerinde Aya Haralambos Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" konseriyle sona erdi. Duygusal bir atmosferde gerçekleşen konserde, Ulu Önder'in sevdiği eserler seslendirildi.