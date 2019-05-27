Atça Esnaf Kooperatifi Başkanı Ahmet Türk babasını kaybetti
3 saat önce
Atça Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Türk'ün babası Mehmet Türk hayatını kaybetti.
Atça
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:18 Kaynak: İHA
Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Türk
'ün babası Mehmet Türk
hayatını kaybetti.
Atça Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Türk'ün Sultanhisar
'ın Atça Mahallesi'nde yaşayan ve bir dönem şoförler odası başkanlığı yapan 82 yaşındaki babası Mehmet Türk, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Mehmet Türk'ün cenazesi Mutaf Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Atça Çomaklı
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