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Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay, Gökhan Özoğuz'u topa tuttu - Son Dakika
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Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay, Gökhan Özoğuz'u topa tuttu

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, oğlu Osman Nejat'ın tanışmak istediği Athena Grubu'nun solisti Gökhan Özoğuz'un tavrından rahatsız olunca ''Bir afra bir tafra. Kimseyi gözünüzde büyütmeyin'' diyerek tepki gösterdi.

16.12.2023 - 11:06,  Güncelleme: 11:12
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Başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay, dün Londra'dan gelen oğlu Osman Nejat ile Athena Grubu'nun konserine gitti. Oğlu tanışmak istediği için kulise gittiğinde grubun solisti Gökhan Özoğuz'un tavırlarından rahatsız olan Yeşilçay, "Bir afra bir tafra. Kimseyi gözünüzde büyütmeyin" diyerek tepki gösterdi.

"GÖKHAN NE KADAR TATSIZSA HAKAN O KADAR TATLIYDI"

Instagram hesabından Gökhan Özoğuz'u etiketleyerek tepki gösteren Nurgül Yeşilçay, "Bir genç Gökhan'la tanışmak istiyor çünkü seviyor Athena'yı. Kulise gidiyoruz tebrik için. Gökhan'da bir afra tafra. Gökhan ne kadar tatsızsa Hakan o kadar tatlıydı. Neyse sakın hayallerinizi yıkmayın! Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin! Uyarayım dedim!" ifadelerini kullandı. Gökhan Özoğuz'un Nurgül Yeşilçay'ın paylaşımına cevap verip vermeyeceği ise merak konusu oldu.

Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay, Gökhan Özoğuz'u topa tuttu: Bir afra bir tafra
Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay, Gökhan Özoğuz'u topa tuttu: Bir afra bir tafra
Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay, Gökhan Özoğuz'u topa tuttu: Bir afra bir tafra
Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay, Gökhan Özoğuz'u topa tuttu: Bir afra bir tafra
Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay, Gökhan Özoğuz'u topa tuttu: Bir afra bir tafra
Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay, Gökhan Özoğuz\'u topa tuttu
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