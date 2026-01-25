ATİB'in Yeni Başkanı Ali Paşa Akbaş - Son Dakika
Dünya

ATİB'in Yeni Başkanı Ali Paşa Akbaş

25.01.2026 20:24
Ali Paşa Akbaş, ATİB'in yeni Genel Başkanı olarak toplumsal barış ve birliği vurguladı.

Haber: İlhan BABA

(REMSCHEID) – Avrupa'da yaşayan Türklere dini ve sosyal alanda hizmet veren Avrupa Türk-İslam Birliği'nin (ATİB) yeni Genel Başkanı Ali Paşa Akbaş oldu. Akbaş, yükselen ırkçılıktan en fazla Avrupa'da yaşayan Türklerin etkileneceğini belirterek, Avrupa Türk toplumunun Avrupalı dostlarıyla birlikte toplumsal barışı koruma konusunda tarihi bir sorumluluğu bulunduğunu söyledi.

Almanya'nın Remscheid kentinde düzenlenen ATİB 28. Dönem Olağanüstü Genel Kurulu'nda yapılan seçimde, Kanal Avrupa'nın sahibi iş insanı Ali Paşa Akbaş, 217 oyla Genel Başkanlığa seçildi.

Genel Kurulda konuşan Ali Paşa Akbaş, birlik, sevgi ve hoşgörü vurgusu yaptı. ATİB'in yalnızca üyelerine değil, tüm insanlığa fayda üretmeyi amaçlayan bir vizyona sahip olması gerektiğini belirten Akbaş, bu hedefi gerçekleştirecek imkan, güç ve iradeye sahip olduklarını söyledi.

Teşkilat içinde ayrıştırıcı anlayışlara karşı olduklarını ifade eden Akbaş, sorunların kavga ve dışlamayla değil, sevgi ve muhabbetle aşılacağını dile getirdi. Akbaş, bu göreve ayrıştırmak için değil, birleştirmek ve onarmak için talip olduğunu vurguladı.

Avrupa'da yükselen ırkçılığa dikkat çeken Akbaş, bundan en fazla Avrupa'da yaşayan Türklerin etkileneceğini belirterek, Avrupa Türk toplumunun Avrupalı dostlarıyla birlikte toplumsal barışı koruma konusunda tarihi bir sorumluluğu bulunduğunu söyledi. Akbaş, ATİB'in, 1987'den bu yana Batı Avrupa Türklerinin kimliğini, kültürünü ve medeniyet birikimini geleceğe taşıyan köklü bir yapı olduğunu kaydetti.

Önümüzdeki dönemde eğitimi, ana dili ve gençleri merkeze alan kapsayıcı bir anlayışla hareket edeceklerini ifade eden Akbaş, sorun değil çözümün parçası olmayı hedeflediklerini belirtti.

2026–2030 Strateji Vizyonu'nun günü kurtarmaya değil, kalıcı ve sürdürülebilir bir ATİB inşasına odaklandığını söyleyen Akbaş, teşkilatı düşünce üreten, yol açan ve gençleri güçlendiren projelerle ileri taşımayı amaçladıklarını dile getirdi.

Akbaş, geçmişte ATİB'e hizmet etmiş tüm isimlerle istişare içinde, sevgi dili esas alınarak çalışacaklarını belirterek, tüm dava arkadaşlarını birlikte yürümeye davet etti.

Genel Kurula, ATİB'in 1987 yılında kurucu başkanlığını yapan Musa Serdar Çelebi de katılarak destek verdi.

Kaynak: ANKA

Dünya, Son Dakika

