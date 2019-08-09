Atıcılık: Plak Atışları Dünya Kupası
1 saat önce
Atıcılıkta, Plak Atışları Dünya Kupası 13-23 Ağustos tarihlerinde Finlandiya'da yapılacak.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:10 Kaynak: AA
Atıcılıkta, Plak Atışları Dünya Kupası 13-23 Ağustos tarihlerinde Finlandiya
'da yapılacak. Türkiye
Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Lahti kentinde düzenlenecek Dünya Kupası'nda Türkiye'yi 6 sporcu temsil edecek.
2020 Tokyo
Olimpiyat Oyunları'na kota veren organizasyonda, milli takımda şu sporcular yer alacak:
Trap: Yavuz İlnam, Nedim Tolga Tunçer, Murat İlbilgi, Safiye Sarıtürk
Skeet: Onur Atak, Nur Banu
Özpak.
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