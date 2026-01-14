Atilla Karaoğlan Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Atilla Karaoğlan Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Atilla Karaoğlan Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
14.01.2026 13:21
FIFA hakemi Atilla Karaoğlan, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında fotoğrafları inceledi.

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Üst klasman hakemi Atilla Karaoğlan, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" fotoğrafını seçen Karaoğlan, "Portre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" karesinden yana seçim yaptı.

Karaoğlan, "Spor" kategorisinde tercihini Mehmet Futsi'nin "Yüzücü" ve Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru" fotoğraflarından yana kullandı.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" isimli karesine oy veren Atilla Karaoğlan, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Elif Öztürk'ün "Hava yolu" fotoğrafını oyladı.

Karaoğlan, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Seyit Konyalı'nın "Desenli" ile Murat Şengül'ün "Ateş kasırgası" karelerini tercih etti.

Gazze'de yaşananların üzücü olduğunu belirten Atilla Karaoğlan, Anadolu Ajansının her sene düzenlediği oylamada açılan "Gazze" kategorisinde özel fotoğrafların olduğunu söyledi.

"Gazze" kategorisinin toplumsal farkındalığı artırması açısından önemli olduğuna işaret eden tecrübeli hakem, "Toplumun hassasiyet göstermesine vesile oluyor aynı zamanda. Çok güzel fotoğraflar var. Fotoğrafları çekenlerin emeğine sağlık. Anadolu Ajansına bu hassasiyetinden dolayı hem Gazze hem diğer kategoriler konusunda teşekkür ediyorum." dedi.

"Spor" kategorisinde tercihlerinden birinin milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu'nun yer aldığı fotoğraf olduğunu dile getiren Atilla Karaoğlan, "Ülkemizi temsil eden kardeşimiz, arkadaşımız Toprak bizi çok gururlandırıyor. Başarılarıyla sporcu olarak ben de gurur duyuyorum, severek de takip ediyorum. Bu sene farklı kategoride yarışacak, en üst kategori MotoGP, orada da başarılı olacağına inanıyorum. Allah ona da kazasız belasız, sakatsız sezon nasip etsin." ifadelerini kullandı.

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

