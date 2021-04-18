Szalai golü atar atmaz Altay'ın formasına koştu ve arkadaşına mesaj yolladı

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Fenerbahçeli futbolcular takım arkadaşı Altay Bayındır'ı unutmadı. Şut çalışmasında bileği kırılan ve ameliyat olan genç file bekçisinin forması Başakşehir maçında kameralara gösterildi. Takımın beraberlik golünü atan Szalai kulübeye koştu ve Altay'ın formasını aldı.

TÜM TAKIM GELDİ

Szalai'nin sevincine tüm takım dahil oldu. İrfan da Macar futbolcu Altay'ın formasını açarken el attı. Kritik karşılaşmada yerini Harun'a bırakan Altay Bayındır'ın sezonu kapattığı açıklanmıştı.