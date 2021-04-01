Atilla Szalai'ye Premier Lig ekibi Leicester City talip oldu - Son Dakika

Atilla Szalai'ye Premier Lig ekibi Leicester City talip oldu

01.04.2021 12:36
Atilla Szalai'ye Premier Lig ekibi Leicester City talip oldu, System.String[]

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ve gösterdiği performansla taraftarların sevgili haline gelen Attila Szalai için bomba bir transfer iddiası geldi. İngiliz basınında yer alan habere göre, Macar savunmacıya Premier Lig ekibi Leicester City talip oldu. Sarı-lacivertli ekibin İngiliz takımına kapıyı 25 milyon eurodan açması bekleniyor. Transferin bu bedel üzerinden gerçekleşmesi durumunda Fenerbahçe rekor bir bonservis geliri elde etmiş olacak.

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Apollon Limassol'den kadrosuna kattığı Attila Szalai'ye Premier Lig ekibi Leicester City talip oldu. Macar savunmacının milli formayla Polonya'ya karşı oynadığı karşılaşmaya gözlemci gönderen mavi-beyazlı ekip, 23 yaşındaki futbolcunun performansına hayran kaldı ve başarılı savunmacı için harekete geçme kararı aldı.

3 ÖZELLİĞİ ÖN PLANDA

Leicester'ın stoper hattında Çağlar Söyüncü, Jonny Evans, Wesley Fofana ve emektar kaptan Wes Morgan bulunuyor. Son dönemde 3'lü savunmayı tercih eden Brendan Rodgers, zaman zaman orta saha oyuncularını savunmaya çekmek zorunda kaldı. Milli yıldızımız Çağlar Söyüncü'nün takımdan ayrılma ihtimali de belirince, Leicester transferde önceliği stopere verdi. Attila Szalai'nin de en önemli adaylardan biri olduğu, sol ayağını kullanması, fizik gücü ve oyun kurma becerisiyle ön plana çıktığı vurgulandı. Listede Lens'in 20 yaşındaki savunmacısı Loic Bade'nin de bulunduğu kaydedildi.

Atilla Szalai'ye Premier Lig ekibi Leicester City talip oldu

BONSERVİS 246 MİLYON TL

Sarı-Lacivertliler, ocak ayında takıma katılan 23 yaşındaki savunmacının performansından çok memnun. Szalai'nin satılması düşünülmüyor. Ancak çok iyi bir teklif gelmesi halinde değerlendirmeye alınabilir. Leicester, geçen ekim ayında Wesley Fofana için St.Etienne'e 35 milyon Euro (345 milyon TL) ödemişti. Fenerbahçe'nin de Macar stoper için kapıyı en az 25 milyon Euro'dan (246 milyon TL) açması bekleniyor. 2019'da Maguire'ı 87 milyon Euro'ya (855 milyon TL) Manchester United'a satan İngiliz ekibi, Liverpool'un takibindeki Çağlar Söyüncü'yü de yüksek bir bedelle gönderebilir. Bu durumda Fenerbahçe'nin istediği rakamla masaya oturmaları muhtemel.

EURO 2020 BEKLENECEK

Fenerbahçe Yönetimi, yaz transfer döneminde gelebilecek teklifler için yol haritasını belirledi. Buna göre 11 Haziran-11 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan EURO 2020 öncesi hiçbir teklifin kabul edilmeyeceği öğrenildi. Birçok kulübün izlediği Ozan Tufan ve Altay Bayındır, Ay-yıldızlılarla; Attila Szalai ise Macaristan ile bu dev turnuvada boy gösterecek. Yönetim, 3 yıldızın EURO 2020 performansıyla piyasalarını daha da artırmalarını umuyor.

(Fanatik)

Atilla Szalai'ye Premier Lig ekibi Leicester City talip oldu

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Son Dakika Spor Atilla Szalai'ye Premier Lig ekibi Leicester City talip oldu - Son Dakika Spor


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