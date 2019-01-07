Son Dakika Haberleri: Atina Pire Limanı'nda Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Yunan Polisinin Ortak...

Atina Pire Limanı'nda Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Yunan Polisinin Ortak...

40 dakika önce

IHAAW151848-ASA/07-01-2019- Atina Pire Limanı'nda Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Yunan polisinin ortak gerçekleştirdiği operasyonda 23 ton uyuşturucu hap ele geçirildi 07.01.2019 15: 18: 48 TSI NNNN.

Atina Pire Limanı'nda Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Yunan Polisinin Ortak..., System.String[]
IHAAW151848-ASA/07-01-2019

- Atina Pire Limanı'nda Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Yunan polisinin ortak gerçekleştirdiği operasyonda 23 ton uyuşturucu hap ele geçirildi 07.01.2019 15: 18: 48 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:25 Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Pire Limanı, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türk ve Yunan Polisinden Ortak Uyuşturucu Operasyonu Antalya'da Kolunda Pantolon Kemeri Takılı Erkek Cesedi Bulundu

Öğrenci Servisi ile İşçi Servisi Çarpıştı! 2 Ölü ve Çok Sayıda Yaralı Var Yılbaşında Alkol Almak İçin Polis Kılığına Giren Şüpheliler, Adliyeye Sevk Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 16:05:01. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atina Pire Limanı'nda Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Yunan Polisinin Ortak...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]