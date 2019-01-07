Atina Pire Limanı'nda Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Yunan Polisinin Ortak...
40 dakika önce
IHAAW151848-ASA/07-01-2019- Atina Pire Limanı'nda Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Yunan polisinin ortak gerçekleştirdiği operasyonda 23 ton uyuşturucu hap ele geçirildi 07.01.2019 15: 18: 48 TSI NNNN.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:25 Kaynak: İHA
Türk ve Yunan Polisinden Ortak Uyuşturucu Operasyonu
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