Atına şiddet gösteren sahibe ceza geliyor

İZMİR Şirinyer Hipodromu'nda geçen pazar günü gerçekleşen 9 Eylül Koşusu öncesi yarışa katılmak istemeyen Can Dadaş isimli safkana uyguladığı şiddetin kameralara yansıması nedeniyle sosyal medyada büyük tepki gören kişiye, bir tepki de Türkiye Jokey Kulübü'nden (TJK) geldi. Yetkililerden alınan bilgiye göre ata şiddet uygulayan kişinin atın sahibi Mahmut Baguç olduğu iddia edilirken, Can Dadaş isimli safkanın Mahmut Baguç'un eşi Selma Baguç üzerine kayıtlı olduğu belirtildi.

TJK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Eyerleme mahallinde Can Dadaş isimli safkana ilgilisi tarafından yapılan kabul edilemez derecedeki sert muamele, kulübümüz ve atçılık camiası tarafından büyük bir üzüntüyle karşılanmıştır. Kulübümüz, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı olarak görev yapan ve yarışların kurallarına göre yönetilmesini sağlayan Yarış Komiserleri ile temas halinde olup, Can Dadaş'ın ilgilisine Yarış Yönetmeliği'ne uygun şekilde gereken en ağır cezanın verilmesi noktasında konunun takipçisidir."

SUÇ DUYURUSU SÜRECİ

"Atın ilgilisine verilecek olan cezaya karar verildiğinde, kamuoyunu aydınlatmaya yönelik açıklama kulübümüz tarafından en kısa sürede yapılacaktır. Ek olarak kulübümüz tarafından söz konusu şahıs hakkında Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde suç duyurusunda bulunmak için gerekli sürecin başlatıldığını da kamuoyunun bilgisine önemle sunarız. 'Şiddete karşı ayağa kalk' sloganı ile her türlü şiddete karşı seferberlik ilan etmiş bir kurum olarak, benzer üzücü olayların tekrar yaşanmaması için şiddetin karşısında durmaya kararlılıkla devam edeceğimizi ayrıca belirtiriz."

DAVETE İCABET ETMEDİ

Şirinyer Hipodromu Komiserler Kurulu Başkanı Ali Erkul 'un hazırladığı yarış raporunda şu ifadelere yer verildi: "1 numarada kayıtlı Can Dadaş isimli atın eyerleme mahallinde çökmesi ve ring mahalline gitmeyi reddetmesi üzerine at ilgililerince ata müdahale yapılması nedeniyle, konu hakkında at ilgilileri kurulumuza çağırılmış ancak davete icabet etmemişlerdir. Konu hakkında iş ve işlemler ilgililerin ifadelerini müteakip yapılacaktır."

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Yarış severler Can Dadaş isimli safkana yapılan muamele sonrası sosyal medyada sert eleştirilerde bulundu. At sahibinin lisansının iptal edilmesi istenirken, olayı kınayan hayvanseverler de konu hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Bazı yarış otoriteleri ise atın kaba etine uygulanan şiddetin yarış sırasında ata vurulan kamçıyla eşdeğer olduğunu savundu. Atın kendisine zarar vermemesi için gözlerinin havluyla kapatıldığı belirtildi. Can Dadaş'ın bugüne kadar sahibine 1 milyon 645 bin TL kazandırdığı kaydedildi. At sahibinden henüz bir açıklama gelmedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Can Dadaş isimli safkana uygulanan şiddet