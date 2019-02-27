Atlantik Köprüsü'nün Yeni Başkanı Olabilir
43 dakika önce
BAŞKANLIK teklifinin kendisine geldiğini ancak henüz karar vermediğini belirten Sigmar Gabriel, "Yapılan başkanlık teklifi beni çok onurlandırdı.
BAŞKANLIK teklifinin kendisine geldiğini ancak henüz karar vermediğini belirten Sigmar Gabriel
, "Yapılan başkanlık teklifi beni çok onurlandırdı. Konuyla ilgili daha görüşeceğiz" dedi. Gabriel, teklifi kabul etmesi durumunda başkanlık görevini CDU'lu Friedrich Merz'den devralacak. 1952'de kurulan ve partiler üstü çalışan derneğin şimdiki başkanı Merz'in yanı sıra SPD'li Edelgard Bulmahn da başkanvekilliği görevini bırakacak. Buhlmann'ın görevini ise CDU'lu Fedeiral Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen üstlenecek.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:55
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