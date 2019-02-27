Son Dakika Haberleri: Atlantik Köprüsü'nün Yeni Başkanı Olabilir

Atlantik Köprüsü'nün Yeni Başkanı Olabilir

43 dakika önce

BAŞKANLIK teklifinin kendisine geldiğini ancak henüz karar vermediğini belirten Sigmar Gabriel, "Yapılan başkanlık teklifi beni çok onurlandırdı.

Atlantik Köprüsü'nün Yeni Başkanı Olabilir, System.String[]
BAŞKANLIK teklifinin kendisine geldiğini ancak henüz karar vermediğini belirten Sigmar Gabriel, "Yapılan başkanlık teklifi beni çok onurlandırdı. Konuyla ilgili daha görüşeceğiz" dedi. Gabriel, teklifi kabul etmesi durumunda başkanlık görevini CDU'lu Friedrich Merz'den devralacak. 1952'de kurulan ve partiler üstü çalışan derneğin şimdiki başkanı Merz'in yanı sıra SPD'li Edelgard Bulmahn da başkanvekilliği görevini bırakacak. Buhlmann'ın görevini ise CDU'lu Fedeiral Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen üstlenecek.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:55 

Sigmar Gabriel, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye Emlak Katılım Bankası Geri Dönüyor Demet Şener ile İbrahim Kutluay "Anlaşmalı Boşanma" Davası Açtı

Gezi Olayları Sırasında Hayatını Kaybeden Berkin Elvan'ın Kapsülle Başından Vurulduğu Yerde Keşif Yapılacak Otomotiv Devi Ford, Binlerce Çalışanını İşten Çıkarıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 17:38:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atlantik Köprüsü'nün Yeni Başkanı Olabilir
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]