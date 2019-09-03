Son Dakika Haberleri: Atlar, omurilik felçlileri için koşacak
Son Dakika Spor Haber

Atlar, omurilik felçlileri için koşacak

7 saat önce

Türkiye Jokey Kulübü (TJK), ilk kez düzenlenecek Omurilik Felçlileri Günü koşusuyla dikkatleri omurilik felcine çekecek.

Atlar, omurilik felçlileri için koşacak, System.String[]

Türkiye Jokey Kulübü (TJK), ilk kez düzenlenecek Omurilik Felçlileri Günü koşusuyla dikkatleri omurilik felcine çekecek.

TJK'dan yapılan açıklamada, "Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ile daha önce Engelliler Haftası başta olmak üzere birçok kez iş birliği yapan Türkiye Jokey Kulübü, ilk kez düzenlenecek Omurilik Felçlileri Günü Koşusu ile bu farkındalığa destek verecek. 4 Eylül Çarşamba günü atlar, halkın dikkatini omurilik felcine çekmek için koşacak." denildi.

Veliefendi Hipodromu'ndaki etkinlikte ayrıca engellilerin yaptığı yağlı boya tablolar sergilenecek.

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, Türkiye Jokey Kulübü, Engelliler Haftası, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 07:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


12 Dev Adam, ABD'ye 93-92 mağlup oldu!
Fikret Orman, Aboubakar'ın neden transfer edilmediğini açıkladı! Portekiz'de yılın futbolcusu Cristiano Ronaldo Kazandığı ilk parayla eski takım arkadaşlarına krampon aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 02:48:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atlar, omurilik felçlileri için koşacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]