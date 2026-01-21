İstanbul Güngören'de bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın mezarı yapılıyor.
14 Ocak'ta Güngören'de 15 yaşındaki E.Ç tarafından bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan, Zeytinburnu Kazlıçeşme Mezarlığı'nda yatan anneannesiyle aynı mezara defnedilmişti. Atlas Çağlayan'ın mezarı ailesi tarafından yaptırılıyor. Ustaların mezar taşlarını düzenledikleri ve mezarın son halini alması için çalıştıkları görüldü. - İSTANBUL
