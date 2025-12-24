İstanbul Atlas Üniversitesi Kariyer Merkezi tarafından sürdürülebilirliğin akademik bilgi, uygulamalı deneyim ve toplumsal sorumluluk bilinciyle ele alındığı Atlas Green Week başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Atlas Üniversitesi Atlas Vadi Kampüsü Dr. Ralph A. DeFronzo Oditoryumu'nda "Dönüştür, Değiştir, Devam Ettir" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, geri dönüşüm ürünlerinin yanı sıra İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ait dikey tarım ünitesi de sergileniyor.

Etkinlik boyunca "Sürdürülebilirlik ve Temel Yaşam Desteği", "Sürdürülebilir Sağlık", "Sürdürülebilir Şehirler", "Yeşil Lojistik, Enerji ve Finans Çözümleri" başlıklı paneller ve söyleşiler düzenlenecek.

Sürdürülebilirlik bilincinin somut deneyimlerle desteklenmesinin amaçlandığı etkinlikler, 26 Aralık'a kadar devam edecek.

"Sürdürülebilirlik kurumsal kültürümüzün ayrılmaz bir parçası"

Açıklamada etkinlikteki açılış konuşmasına yer verilen İstanbul Atlas Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Gülal, sürdürülebilirliğin yalnızca çevresel bir kavram olmadığını, eğitimden sağlığa, ekonomiden toplumsal refaha uzanan bütüncül bir yaklaşımı ifade ettiğini belirtti.

Gülal, üniversitelerin bu dönüşümün en önemli aktörleri arasında yer aldığını vurgulayarak, "Atlas Üniversitesi olarak, bilimi, eğitimi ve toplumsal sorumluluğu merkeze alan vizyonumuzla sürdürülebilirliği kurumsal kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olarak ele alıyoruz." ifadesini kullandı.

Söz konusu anlayış doğrultusunda yürütülen çalışmaların ulusal ve uluslararası düzeyde karşılık bulmasının son derece kıymetli olduğunu vurgulayan Gülal, üniversitenin "GreenMetric Dünya Üniversiteleri Sıralaması" kapsamında İstanbul'daki vakıf üniversiteleri arasında genel sıralamada 5'inci sırada yer aldığını, Enerji ve İklim Değişikliği kategorisinde ise dünya genelinde değerlendirilen 1745 üniversite arasında ilk 200'e girdiğini aktardı.

Gülal, elde edilen sonucun çevresel sorumluluk ve sürdürülebilirlik alanındaki kararlı yaklaşımın somut bir göstergesi olduğunu belirterek, "Kampüsümüzü yalnızca bir eğitim alanı değil, aynı zamanda sürdürülebilir yaşamın deneyimlendiği bir öğrenme ekosistemi olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

"Gençlerin bu sürecin aktif bir parçası olması teşvik edilecek"

Atlas Green Week kapsamında sürdürülebilirlik kavramının çok boyutlu olarak ele alınacağına değinen Gülal, hafta boyunca öğrenciler, akademisyenler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcilerinin ortak bir gelecek vizyonu etrafında bir araya geleceğini kaydetti.

Gülal, sağlıktan psikolojiye, sanattan tasarıma, şehircilikten lojistiğe kadar pek çok alanda gerçekleştirilecek etkinliklerin, sürdürülebilirliğin hayatın her alanına temas eden bir kavram olduğunu güçlü biçimde ortaya koyacağını vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Atlas Green Week, bilgi paylaşımının ötesinde, ilham veren örneklerin görünür kılındığı ve farkındalığın eyleme dönüştüğü bir etkileşim alanı sunacak. Sergiler, stantlar ve paydaş buluşmalarıyla kampüs genelinde sürdürülebilirlik bilinci somut deneyimlerle desteklenecek, özellikle gençlerimizin bu sürecin aktif bir parçası olması teşvik edilecek."

İstanbul Atlas Üniversitesi İklim Elçisi Meryem Sude Tokuş da iklim krizi, kaynakların tükenmesi ve çevresel eşitsizliklerin halihazırda en önemli sorunlar arasında yer aldığını belirterek, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin bu sorunlara yalnızca çevresel değil, sosyal, etik ve ekonomik bir bakış açısıyla yaklaşılması gerektiğini ortaya koyduğunu anlattı.

Üniversitelerin yalnızca bilgi veren kurumlar değil, aynı zamanda topluma yön veren ve değer inşa eden yapılar olduğunun altını çizen Tokuş, etkinliğin, sürdürülebilirlik kültürünün kampüsten başlayarak daha geniş toplumsal alanlara yayılmasına yardımcı olacağını kaydetti.