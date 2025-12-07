Atlas Öğretmen\'den Sahipsiz Kedilere Destek

Bitlis'in Hizan ilçesinde kadın güzellik salonu işleten 28 yaşındaki Atlas Öretmen, hayırseverlerin yardımlarıyla aldığı tavuk etlerini kazanda pişirerek sahipsiz kedileri doyuruyor.

İlçe merkezinde kadın güzellik salonu işleten Öretmen, kendi imkanlarıyla sahipsiz kedileri beslemek için çalışma yürütüyor.

Sosyal medyada yaptığı sosyal sorumluluk faaliyetleriyle hayvanseverlerden destek alan genç kadın, etkinlik yapacağı günlerde aldığı tavuk etlerini önce kazanda pişiriyor.

Gönüllülerin ve çocukların da katılımıyla sokak sokak gezen hayvansever, kaplara doldurdukları etlerle sahipsiz kedileri besliyor.

Sokaktaki "can dostların" yaşam mücadelesine beş yıldır destek veren Öretmen, etkinliklerle de çocuklara doğa ve hayvan sevgisi aşılıyor.

"Çok sayıda gönüllümüz oldu"

Kazancının bir kısmıyla evinde ve sokakta kedileri besleyen Öretmen, AA muhabirine, özellikle kışın sokakta yaşayan canlıların yalnız bırakılmaması gerektiğini söyledi.

Yaptığı etkinliklere birçok gönüllünün katıldığını belirten Öretmen, "Her sabah iş yerime geldiğimde kapının önünde birden fazla kedi görüyordum. Kuru mamayla besliyordum ama bunun yetersiz olduğunu görünce hayvanlara yemek yapmaya karar verdim. Sosyal medyada çocukları, yetişkinleri ve gençleri davet ederek bu projeye ortak olmalarını istedim. Çok sayıda gönüllümüz oldu." dedi.

Tavukları pişirdikleri alanda çevre temizliği de yaptıklarını anlatan Öretmen, çocuklara hem hayvan sevgisi hem de çevre bilinci aşılamaya çalıştığını ifade etti.

"Sokaktaki hayvanlarına sahip çıkalım"

Gün geçtikçe gönüllü sayısının arttığını dile getiren Öretmen, şunları kaydetti:

"Daha önce hayvanlarla ilgilenen çocukları çok sık görmezken şu an sayımız inanılmaz derecede arttı. İnanıyorum ki bu sosyal sorumluluk projesi gün geçtikçe daha da artacak. Bu gönüllülük hareketi zamanla daha büyük bir hal alacak. Havalar soğudu. Bir kap yemeği siz de bırakın. Buna özen gösterelim. Buranın kışı sert geçiyor. Sokaktaki hayvanlarına sahip çıkalım, sessiz kalmayalım."

Sosyal medyada yaptığı duyuruyla gönüllülerin bir araya geldiğini belirten Öreten, "Önce kasaptan tavukları alıyoruz. Odun ve kazanlarda pişirmeye başlıyoruz. Pişen tavuk etlerini kemikten ayırıyoruz. Küçük kaplara koyup, sokakları tek tek dolaşarak hayvanlara bırakıyoruz. Çiğ et bakteri oluşturuyor. Bu nedenle pişiriyoruz. Hayvanlar daha kolay sindiriyor." diye konuştu.

"Koşa koşa etkinliğe geliyoruz"

Kedileri besleme etkinliğine katılan 11 yaşındaki Elif Eylül Çelik ise "Hayvanlar için düzenlenen etkinliğe katılıyorum. Koşa koşa etkinliğe geliyoruz. Etleri kutulara koyup Atlas ablayla hayvanlara dağıtıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çocuklardan Yunus Emre Çelik de "Pişirdiğimiz etleri kutulara koyup hazırlıyoruz. Etler pişerken çevreyi de temizliyoruz. Sokaklarda kutulara koyduğumuz etleri hayvanlara dağıtıyoruz." şeklinde konuştu.