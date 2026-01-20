Atletico Madrid, Galatasaray Maçına Hazır

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7'nci haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak Atletico Madrid, maçın hazırlıklarını tamamladı.
RAMS Park'ta teknik direktör Diego Simeone yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman top kapma çalışmasıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Galatasaray maçının taktiği üzerinde duruldu.
Atletico Madrid, yarın saat 20.45'te RAMS Park'ta Galatasaray'ın konuğu olacak.
