Atletico Madrid'in şampiyonluk kutlamalarında 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

İspanya La Liga'da 2020-21 sezonunu şampiyon tamamlayan Atletico Madrid'in taraftarlarının yaptığı kutlamada 14 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Genç taraftarın ölüm nedeni açıklanmazken, El Pais'e seyahet ettiği minibüsün penceresinden dışarıya sarkarken bir otoparkın girişinde kafasını çarptı.

BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Atletico Madrid kulübü, genç taraftarın ölümünün ardından başsağlığı mesajı paylaştı. Ani ölüm, Madrid'deki şampiyonluk kutlamalarını gölgede bıraktı.