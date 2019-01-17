Atletico Madrid Kral Kupası'nda Elendi

İspanya
Kral Kupası'nda ilk sürprizi son 16 turunda Atletico Madrid
'i eleyen Girona takımı yaptı.
İlk maçta deplasmanda Girona ile 1-1 berabere kalan Atletico Madrid, sahasında oynadığı karşılaşmanın 3-3 sona ermesi sonrasında kupadan elendi.
Toplamda 6 golün atıldığı müsabakada Atletico Madrid'in öne geçtiği her gole karşılık vermeyi başaran Girona, çeyrek finale yükselen takım oldu.
Maçta Atletico Madrid'in gollerini 12. dakikada Nikola Kalinic
, 65. dakikada Angel Correa ve 83. dakikada Antoine Griezmann
, Girona'nın gollerini ise 36. dakikada Valery Fernandez, 58. dakikada Christian Stuani ve 87. dakikada Seydou Doumbia
attı.