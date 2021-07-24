Atlı polislerden Sultangazi Belediyesi Kent Ormanı'nda koronavirüs denetimi - Son Dakika

Atlı polisler, Kurban Bayramı tatilinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Sultangazi Belediyesi Kent Ormanı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında alınan tedbirleri denetledi.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri, doğada vakit geçirmek isteyenlerin tercih ettiği ormanda devriye gezdi.

Maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulunan ekiplere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bazı vatandaşlar, atlı polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi. İsteyen çocuklar, polis ekiplerince atlara bindirildi.

"Çocuklar atları çok seviyor"

Denetime katılan atlı polis memurlarından Güneş Abiş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatları doğrultusunda görevlerini yerine getirdiklerini söyledi.

Abiş, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde denetimleri sürdürdüklerini belirterek, "Vatandaşlarımıza sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Çocuklar da atları çok seviyor. Vatandaşlardan da güzel dönüşler alıyoruz. Onların da hoşuna gidiyor bu denetimlerimiz. Vatandaşlarımız, koronavirüs tedbirleri kapsamında son derece dikkatli oluyorlar." dedi.

Atlı polis memuru İbrahim Güneyli ise yazın parklar, mesire alanları, ormanlar, sahil ve plajlar ile vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde görev yaptıklarını dile getirdi.

Güneyli, araçların ve motosikletlilerin giremediği yerlerde görevlerini yaptıklarına dikkati çekerek, "Meslektaşlarımızdan farklı olarak atla görev yaptığımız için turistlerin vatandaşların ve özellikle çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşıyoruz. Pandemi süresi boyunca vatandaşlarımızı maske ve mesafe konusunda uyarıyoruz." diye konuştu.