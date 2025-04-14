ATM'den para çeken herkesi ilgilendiren düzenleme! Rakamlar tümden değişti - Son Dakika
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Finans

ATM'den para çeken herkesi ilgilendiren düzenleme! Rakamlar tümden değişti

ATM\'den para çeken herkesi ilgilendiren düzenleme! Rakamlar tümden değişti

Kurban Bayramı yaklaşırken artan nakit talebine karşı hazırlık yapan bankalar, ATM'lerden yapılan ücretsiz para çekme limitlerinde güncellemelere gitti. Birçok özel banka mevcut limitlerini yükseltirken, kamu bankalarının da benzer bir adımı kısa sürede atması bekleniyor.

14.04.2025 17:09
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Kartlı alışverişlerin yaygın olmasına rağmen, Kurban Bayramı öncesi özellikle kurbanlık alımları için vatandaşların nakit ihtiyacında artış gözlemlendi. 6 Haziran'da başlayacak bayram öncesi dönemde bankacılık sektöründe nakit teminini kolaylaştırmak adına ATM işlem limitleri yeniden düzenlendi. İş Bankası, DenizBank ve Akbank gibi önde gelen özel bankalar, bu kapsamda limitlerini yukarı yönlü güncelledi.

YENİ LİMİTLER DEVREDE

İş Bankası, uzun süredir 10 bin TL olarak uyguladığı günlük ücretsiz para çekme limitini 20 bin TL'ye çıkardı. Banka, tüm müşterilerinin kartlı ya da kartsız yöntemlerle 20 bin TL'ye kadar ücretsiz, 20-30 bin TL arası çekimlerde ise ücretli işlem gerçekleştirebileceğini duyurdu. DenizBank da daha önce 7.500 TL olan ücretsiz günlük limitini 10 bin TL'ye yükseltti. Benzer şekilde Akbank, Garanti BBVA, ING Bank, Yapı Kredi ve Enpara gibi bankalar da günlük 10 bin TL'ye kadar ücretsiz para çekme imkanı sunmaya başladı. Fibabanka ise bu limiti 15 bin TL olarak belirledi.

LİMİT AŞILINCA...

Yeni limitlere rağmen vatandaşlar, yüksek tutarda nakit ihtiyaçlarında komisyonlarla karşı karşıya kalıyor. Belirlenen limitin üzerindeki işlemler için uygulanan ücretler, özellikle ekonomik sıkıntıların yaşandığı bu dönemde eleştirilere yol açıyor.

KAMU BANKALARINDA DA GÜNCELLEME BEKLENİYOR

VakıfBank, özel bankalara benzer şekilde günlük 20 bin TL'lik ücretsiz çekim hakkı sunuyor. Ancak Ziraat Bankası ve Halkbank'ta bu rakam halen 10 bin TL seviyesinde bulunuyor. Özel bankaların limit artışlarının ardından, kamu bankalarının da yakın zamanda benzer bir düzenlemeye gideceği öngörülüyor.

BANKA BANKA GÜNLÜK PARA ÇEKME LİMİTLERİ

ATM'lerden yapılacak günlük ücretsiz para çekme işlemleri için bankalar tarafından belirlenen limitler şu şekilde:

  • Türkiye İş Bankası: 20.000 TL
  • VakıfBank: 20.000 TL
  • Fibabanka: 15.000 TL
  • Akbank: 10.000 TL
  • DenizBank: 10.000 TL
  • Ziraat Bankası: 10.000 TL
  • Halkbank: 10.000 TL
  • Garanti BBVA: 10.000 TL
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Son Dakika Finans ATM'den para çeken herkesi ilgilendiren düzenleme! Rakamlar tümden değişti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mustafa yavuzdeger:
    garanti zaten 10 bin di. saçmalık bu 7 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    vermesınler 2 0 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir:
    ziraat limit 8 bin, vakıf 10 bin sonrası ücretli. 1 0 Yanıtla
  • Mehmet Ali Karatay:
    Boş işler 4 tane bankadan ayrı ayrı hesap açın 1 0 Yanıtla
  • Semih Aydın:
    Akbank da 10 bin veriyordu 10 binde karakort okutunca yükselme yok saten 1 0 Yanıtla
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