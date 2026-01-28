ATM'ler için rakamlar güncellendi: İşte banka banka çekim ve yatırma limitleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Finans

ATM'ler için rakamlar güncellendi: İşte banka banka çekim ve yatırma limitleri

ATM\'ler için rakamlar güncellendi: İşte banka banka çekim ve yatırma limitleri
28.01.2026 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bankaların ATM'lerden yapılan para çekme ve yatırma işlemleri için uyguladığı günlük limitler güncellendi. Çekim limitleri bazı bankalarda 60 bin TL'ye kadar çıkarken, para yatırma işlemlerinde üst sınır 185 bin TL'ye ulaşıyor.

Bankalar, ATM'lerden yapılacak nakit işlemlerinde kart türü ve kendi politikalarına göre farklı limitler belirliyor. Vatandaşların işlem yapmadan önce bankalarına ait güncel limitleri kontrol etmeleri öneriliyor.

BANKA BANKA GÜNLÜK PARA ÇEKME LİMİTLERİ (NAKİT/ QR/ TOPLAM)

  • Akbank: 10.000 TL/ 10.000 TL/ 20.000 TL
  • Aktif Bank: 10.000 TL/ —/ 10.000 TL
  • Alternatif Bank: 20.000 TL/ —/ 20.000 TL
  • Anadolu Bank: 10.000 TL/ —/ 10.000 TL
  • Burgan Bank: 20.000 TL/ 10.000 TL/ 30.000 TL
  • DenizBank: 10.000 TL/ 10.000 TL/ 20.000 TL
  • Enpara: 50.000 TL/ 10.000 TL/ 60.000 TL
  • Fibabanka: 20.000 TL/ 15.000 TL/ 35.000 TL
  • Garanti BBVA: 20.000 TL/ 20.000 TL/ 40.000 TL
  • Halkbank: 10.000 TL/ 7.500 TL/ 17.500 TL
  • HSBC: 10.000 TL/ —/ 10.000 TL
  • ING: 20.000 TL/ 10.000 TL/ 30.000 TL
  • KuveytTürk: 20.000 TL/ 10.000 TL/ 30.000 TL
  • OdeaBank: 10.000 TL/ 10.000 TL/ 20.000 TL
  • QNB Finansbank: 20.000 TL/ 10.000 TL/ 30.000 TL
  • TEB: 10.000 TL/ 5.000 TL/ 15.000 TL
  • Türkiye İş Bankası: 20.000 TL/ 5.000 TL/ 25.000 TL
  • VakıfBank: 20.000 TL/ 5.000 TL/ 25.000 TL
  • Vakıf Katılım: 20.000 TL/ 5.000 TL/ 25.000 TL
  • Yapı Kredi: 20.000 TL/ 5.000 TL/ 25.000 TL
  • Ziraat Bankası: 10.000 TL/ 7.500 TL/ 17.500 TL
  • Ziraat Katılım: 10.000 TL/ 7.500 TL/ 17.500 TL

ATM'DEN PARA YATIRMA GÜNLÜK LİMİTLERİ

  • Akbank: 50.000 TL
  • Aktif Bank: 20.000 TL
  • Alternatif Bank: 50.000 TL
  • Anadolu Bank: 30.000 TL
  • Burgan Bank: 100.000 TL
  • DenizBank: 74.750 TL
  • Enpara: 185.000 TL
  • Fibabanka: 100.000 TL
  • Garanti BBVA: 100.000 TL
  • Halkbank: 50.000 TL
  • HSBC: 50.000 TL
  • ING: 150.000 TL
  • KuveytTürk: 50.000 TL
  • OdeaBank: 100.000 TL
  • QNB Finansbank: 185.000 TL
  • Şekerbank: 50.000 TL
  • TEB: 74.790 TL
  • Türkiye İş Bankası: 100.000 TL
  • VakıfBank: 50.000 TL
  • Vakıf Katılım: 100.000 TL
  • Yapı Kredi: 185.000 TL
  • Ziraat Bankası: 50.000 TL
  • Ziraat Katılım: 50.000 TL

İSTENEN TUTAR ÇEKİLEMEZSE NE YAPILMALI?

Günlük ATM limitlerinin yetersiz kaldığı durumlarda vatandaşlar, banka şubelerine başvurarak yüksek tutarlı nakit çekim talimatı verebiliyor. Uzmanlar, büyük meblağlar için şube üzerinden işlem yapılmasının daha güvenli olduğunu belirtiyor.

Ekonomi, Finans, Güncel, Yaşam, Banka, ATM, Son Dakika

Son Dakika Finans ATM'ler için rakamlar güncellendi: İşte banka banka çekim ve yatırma limitleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli Adamın Altınları Çalındı Engelli Adamın Altınları Çalındı
DEM Parti’den CHP’ye ziyaret DEM Parti'den CHP'ye ziyaret
Eski eşini ağır yaralayıp kayınvalidesini öldüren kişi, intihar etti Eski eşini ağır yaralayıp kayınvalidesini öldüren kişi, intihar etti
Nereden nereye Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig’e transfer oldu Nereden nereye! Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig'e transfer oldu
Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün! Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı
Youri Tielemans’a büyük şok Youri Tielemans'a büyük şok
Fenerbahçe transferde gaza bastı Yıldız golcü imzayı atabilir Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir

12:19
’Saç örme’ akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum
'Saç örme' akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum
11:55
Fener’in yıldızı Galatasaray’ın paylaşımını beğendi, ortalık karıştı
Fener'in yıldızı Galatasaray'ın paylaşımını beğendi, ortalık karıştı
11:34
Ülke adım adım karanlığa Kölelik sistemini geri getiriyorlar
Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getiriyorlar
11:26
Gonca Vuslateri’nden DEM Partilileri kızdıracak saç örme yorumu
Gonca Vuslateri'nden DEM Partilileri kızdıracak saç örme yorumu
11:13
Köfteci Yusuf’a büyük şok 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
11:08
14 suçlu 5 ülkede yakalandı Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
11:02
Şara’dan Macron’a görülmemiş ayar Fransız lider öfkeden deliye döndü
Şara'dan Macron'a görülmemiş ayar! Fransız lider öfkeden deliye döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 12:28:50. #7.11#
SON DAKİKA: ATM'ler için rakamlar güncellendi: İşte banka banka çekim ve yatırma limitleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.