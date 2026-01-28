ATM\'ler için rakamlar güncellendi: İşte banka banka çekim ve yatırma limitleri

Bankalar, ATM'lerden yapılacak nakit işlemlerinde kart türü ve kendi politikalarına göre farklı limitler belirliyor. Vatandaşların işlem yapmadan önce bankalarına ait güncel limitleri kontrol etmeleri öneriliyor.

BANKA BANKA GÜNLÜK PARA ÇEKME LİMİTLERİ (NAKİT/ QR/ TOPLAM)

Akbank: 10.000 TL/ 10.000 TL/ 20.000 TL

Aktif Bank: 10.000 TL/ —/ 10.000 TL

Alternatif Bank: 20.000 TL/ —/ 20.000 TL

Anadolu Bank: 10.000 TL/ —/ 10.000 TL

Burgan Bank: 20.000 TL/ 10.000 TL/ 30.000 TL

DenizBank: 10.000 TL/ 10.000 TL/ 20.000 TL

Enpara: 50.000 TL/ 10.000 TL/ 60.000 TL

Fibabanka: 20.000 TL/ 15.000 TL/ 35.000 TL

Garanti BBVA: 20.000 TL/ 20.000 TL/ 40.000 TL

Halkbank: 10.000 TL/ 7.500 TL/ 17.500 TL

HSBC: 10.000 TL/ —/ 10.000 TL

ING: 20.000 TL/ 10.000 TL/ 30.000 TL

KuveytTürk: 20.000 TL/ 10.000 TL/ 30.000 TL

OdeaBank: 10.000 TL/ 10.000 TL/ 20.000 TL

QNB Finansbank: 20.000 TL/ 10.000 TL/ 30.000 TL

TEB: 10.000 TL/ 5.000 TL/ 15.000 TL

Türkiye İş Bankası: 20.000 TL/ 5.000 TL/ 25.000 TL

VakıfBank: 20.000 TL/ 5.000 TL/ 25.000 TL

Vakıf Katılım: 20.000 TL/ 5.000 TL/ 25.000 TL

Yapı Kredi: 20.000 TL/ 5.000 TL/ 25.000 TL

Ziraat Bankası: 10.000 TL/ 7.500 TL/ 17.500 TL

Ziraat Katılım: 10.000 TL/ 7.500 TL/ 17.500 TL

ATM'DEN PARA YATIRMA GÜNLÜK LİMİTLERİ

Akbank: 50.000 TL

Aktif Bank: 20.000 TL

Alternatif Bank: 50.000 TL

Anadolu Bank: 30.000 TL

Burgan Bank: 100.000 TL

DenizBank: 74.750 TL

Enpara: 185.000 TL

Fibabanka: 100.000 TL

Garanti BBVA: 100.000 TL

Halkbank: 50.000 TL

HSBC: 50.000 TL

ING: 150.000 TL

KuveytTürk: 50.000 TL

OdeaBank: 100.000 TL

QNB Finansbank: 185.000 TL

Şekerbank: 50.000 TL

TEB: 74.790 TL

Türkiye İş Bankası: 100.000 TL

VakıfBank: 50.000 TL

Vakıf Katılım: 100.000 TL

Yapı Kredi: 185.000 TL

Ziraat Bankası: 50.000 TL

Ziraat Katılım: 50.000 TL

İSTENEN TUTAR ÇEKİLEMEZSE NE YAPILMALI?

Günlük ATM limitlerinin yetersiz kaldığı durumlarda vatandaşlar, banka şubelerine başvurarak yüksek tutarlı nakit çekim talimatı verebiliyor. Uzmanlar, büyük meblağlar için şube üzerinden işlem yapılmasının daha güvenli olduğunu belirtiyor.