ATM\'de bunu gören işlem yapmadan uzaklaşsın

Bankacılık dolandırıcılığında en sık kullanılan yöntemlerden biri olan kart kopyalama (skimming) cihazları, zaman zaman ATM'lere yerleştiriliyor.

KART GİRİŞİNİ MUTLAKA KONTROL EDİN

ATM'nin kart giriş yuvası gevşek görünüyorsa, normalden kalın duruyorsa veya sonradan eklenmiş hissi veriyorsa işlem yapmayın.

TUŞ TAKIMINA DİKKAT

Dolandırıcılar, şifreyi öğrenebilmek için ATM'nin üzerine sahte tuş takımı yerleştirebiliyor. Tuş takımında oynama, yükseklik farkı veya gevşeklik fark ederseniz ATM'yi kullanmayın.

GİZLİ KAMERA OLABİLİR

Ekranın üst kısmı, broşürlük veya kart haznesinin çevresine yerleştirilen küçük kameralar şifrenizi kaydedebilir. Şifre girerken elinizle tuş takımını kapatmanız öneriliyor.

ŞÜPHELENDİĞİNİZDE NE YAPMALISINIZ?

İşlem yapmadan ATM'den uzaklaşın ve bankanın çağrı merkezine veya güvenlik görevlisine durumu bildirin. Aynı ATM'yi kullanacak diğer kişileri de uyarmanız faydalı olabilir.