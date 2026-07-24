ATM'de bunu gören işlem yapmadan uzaklaşsın - Son Dakika
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ATM'de bunu gören işlem yapmadan uzaklaşsın

ATM\'de bunu gören işlem yapmadan uzaklaşsın
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ATM'lere yerleştirilen kart kopyalama cihazları ve gizli kameralar nedeniyle kullanıcıların işlem öncesinde kart giriş yuvasını ve tuş takımını dikkatlice kontrol etmesi öneriliyor. Olağan dışı bir aparat veya şüpheli bir düzenek fark edilmesi halinde işlem yapılmaması ve durumun bankaya bildirilmesi tavsiye ediliyor.

Bankacılık dolandırıcılığında en sık kullanılan yöntemlerden biri olan kart kopyalama (skimming) cihazları, zaman zaman ATM'lere yerleştiriliyor.

KART GİRİŞİNİ MUTLAKA KONTROL EDİN

ATM'nin kart giriş yuvası gevşek görünüyorsa, normalden kalın duruyorsa veya sonradan eklenmiş hissi veriyorsa işlem yapmayın.

TUŞ TAKIMINA DİKKAT

Dolandırıcılar, şifreyi öğrenebilmek için ATM'nin üzerine sahte tuş takımı yerleştirebiliyor. Tuş takımında oynama, yükseklik farkı veya gevşeklik fark ederseniz ATM'yi kullanmayın.

GİZLİ KAMERA OLABİLİR

Ekranın üst kısmı, broşürlük veya kart haznesinin çevresine yerleştirilen küçük kameralar şifrenizi kaydedebilir. Şifre girerken elinizle tuş takımını kapatmanız öneriliyor.

ŞÜPHELENDİĞİNİZDE NE YAPMALISINIZ?

İşlem yapmadan ATM'den uzaklaşın ve bankanın çağrı merkezine veya güvenlik görevlisine durumu bildirin. Aynı ATM'yi kullanacak diğer kişileri de uyarmanız faydalı olabilir.

Ekonomi, Banka, ATM, Son Dakika

Son Dakika ATM ATM'de bunu gören işlem yapmadan uzaklaşsın - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Gazi Uslu Gazi Uslu:
    kartla uğraşmayın QR ile işlem yapın kadanız rahat olsun 3 0 Yanıtla
  • Chen Medya Chen Medya :
    kart ve tuş kullanmadan QR KOD ile çekim yapmak en mantıklısı 0 0 Yanıtla
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