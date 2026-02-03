ATO Başkanı Baran 100 milyar liralık finansman paketini değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

ATO Başkanı Baran 100 milyar liralık finansman paketini değerlendirdi

03.02.2026 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 100 milyar liralık finansman paketini iş dünyası adına büyük memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Üretimin sürdürülebilirliği, ticaretimizin ve ihracatımızın devamı, istihdamın korunması ve sanayi işletmelerimizin rekabet...

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 100 milyar liralık finansman paketini iş dünyası adına büyük memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Üretimin sürdürülebilirliği, ticaretimizin ve ihracatımızın devamı, istihdamın korunması ve sanayi işletmelerimizin rekabet gücü açısından büyük bir destek." ifadesini kullandı.

Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı ardından açıkladığı, tüm imalat sanayi işletmelerine açık, 100 milyar lira büyüklüğündeki uygun koşullu finansman paketine ilişkin açıklama yaptı.

Finansman paketinin iş dünyasında memnuniyetle karşılandığını bildiren Baran, üretimin sürdürülebilirliği, ticaretin ve ihracatın devamı, istihdamın korunması ve sanayi işletmelerinin rekabet gücü açısından büyük bir destek olduğunu vurguladı.

"Paketin ekonomik büyümeye katkı sağlayacağına inanıyoruz"

Baran, özellikle finansman maliyetlerinin arttığı ve KOBİ'ler başta olmak üzere işletmelerin finansmana erişimde sıkıntılar yaşadığı bu süreçte, 6 ay anapara ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli, piyasa şartlarının altında sunulacak kredi imkanının, imalat sanayisi için rahatlatıcı olacağını vurguladı.

Finansman paketinin, kredi kefalet paketiyle desteklenmesini de ayrıca çok kıymetli bulduklarını ifade eden Baran, şunları kaydetti:

"Paketin istihdam yoğunluğu esas alınarak, işletme başına 50 milyon liraya kadar kredi imkanı sunması ve istihdamını koruyan KOBİ'lerimize KOSGEB aracılığıyla 10 puan indirim imkanı sağlaması, paketin üretim ile birlikte istihdamı da önceleyen yaklaşımının bir göstergesidir. Bu finansman paketinin, başta imalat sanayimiz olmak üzere tedarik zincirinin tüm halkalarına olumlu yansıyacağına, yatırımı, üretimi ve istihdamı destekleyerek, ekonomik büyümeye katkı sağlayacağına inanıyoruz. İş dünyası adına, bu önemli destek mekanizmasının hayata geçirilmesinde irade koyan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyor, kredi paketinin ülkemiz, iş dünyamız ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyoruz."

Kaynak: AA

Ankara Ticaret Odası, Gürsel Baran, İş Dünyası, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ATO Başkanı Baran 100 milyar liralık finansman paketini değerlendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Motosikletle gelip kokoreç dükkanına kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 2 yaralı Motosikletle gelip kokoreç dükkanına kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 2 yaralı
20 yıl sonra bir ilk Fenerbahçe zorlu deplasmanda 2 golle güldü 20 yıl sonra bir ilk! Fenerbahçe zorlu deplasmanda 2 golle güldü
Trump’tan Epstein’ın adası iddialarına en net yanıt: Yakınında dahi bulunmadım Trump'tan Epstein'ın adası iddialarına en net yanıt: Yakınında dahi bulunmadım
Güney Afrika’da 3 çocuk, anneleri evde yokken uğradıkları palalı saldırıda hayatını kaybetti Güney Afrika'da 3 çocuk, anneleri evde yokken uğradıkları palalı saldırıda hayatını kaybetti
Epstein dosyalarındaki yeni belgelerde eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma’nın ismi de yer aldı Epstein dosyalarındaki yeni belgelerde eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'nın ismi de yer aldı
Yanan otomobile yol kenarındaki su birikintisinden doldurduğu kovayla müdahale etti Yanan otomobile yol kenarındaki su birikintisinden doldurduğu kovayla müdahale etti

18:23
Kasımpaşa, Eyüp Aydın transferini duyurdu
Kasımpaşa, Eyüp Aydın transferini duyurdu
18:02
ABD Başkanı Trump’tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur
ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur
18:01
Fenerbahçe’ye transferi gerçekleşmeyen Kante’den olay hamle
Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşmeyen Kante'den olay hamle
17:24
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı
17:13
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla ’’Beni affedin’’ yazmış
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla ''Beni affedin'' yazmış
16:42
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 19:02:19. #7.11#
SON DAKİKA: ATO Başkanı Baran 100 milyar liralık finansman paketini değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.