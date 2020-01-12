Atölyede tasarladıkları robotlarını şenlikte yarıştırdılar - Son Dakika

Manisa'da Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitim alan öğrenciler, kendi tasarladıkları robotlarla yarıştı.

Türkiye'nin 12 ilinde hayata geçirilen Deneyap Teknoloji Atölyelerinden birisi olan Manisa atölyesinde eğitim alan 100'ü ortaokul, 60'ı ise lise olmak üzere 160 öğrenci, gruplar halinde hazırladıkları robotlarını çeşitli engellere sokarak yarıştırdı.

Turgutlu Şehit Tolga Artuğ Gençlik Merkezinde düzenlenen Manisa Deneyap Atölyesi 'Robotik ve Kodlama Eğitimi' proje şenliğine katılan Kaymakam Ali Yılmaz, etkinliğe katılan tüm öğrencilere başarılar diledi.

Turgutlu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İsmail Eksür de şenliğe oldukça güzel bir katılımın olduğunu, atölyede eğitim alan öğrencilerin maharetlerini izleme fırsatı bulduklarını aktardı.