ATÜ ve Kazakistan Akademisi İş Birliği Görüşmesi
ATÜ ve Kazakistan Akademisi İş Birliği Görüşmesi

ATÜ ve Kazakistan Akademisi İş Birliği Görüşmesi
08.01.2026 13:12
Adana ATÜ, Kazakistan Sivil Havacılık Akademisi ile ortak çalışma fırsatlarını görüştü.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ), Kazakistan Sivil Havacılık Akademisi heyeti ile ortak çalışma imkanlarını değerlendirdi.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ), uluslararası akademik iş birliklerini güçlendirmeye yönelik önemli bir görüşmeye ev sahipliği yaptı. Kazakistan'dan gelen Kazakistan Sivil Havacılık Akademisi heyeti, ATÜ yönetimi ile bir araya gelerek yükseköğretim alanında ortak çalışma imkanlarını değerlendirdi. Gerçekleştirilen görüşmeye Kazakistan heyeti adına Rektör Kairat Zhakupov, Havacılık Mühendisliği Bölüm Başkanı Almas Bıtenov ve Dış İlişkiler Koordinatörü Azamat Kuzhbanov katıldı. ATÜ heyetinde ise Rektör Prof. Dr. Adnan Sözen, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Haşim Kelebek, Prof. Dr. Başak Doğru Mert ve Prof. Dr. Neşe Yalçın, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Naime Filiz Özdil, Genel Sekreter Doç. Dr. Nihat Döngel ile İleri teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (İLTEM) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ethem İlhan Şahin ve İKSAD Genel Koordinatörü Dr. Atabek Movlyanov yer aldı.

Toplantıda, havacılık ve uzay bilimleri başta olmak üzere mühendislik alanlarında ortak araştırma projeleri, akademik ve öğrenci değişim programları, ortak eğitim faaliyetleri ve uluslararası proje başvuruları konuları ele alındı. Taraflar, karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımının iki üniversite için de önemli kazanımlar sağlayacağı konusunda mutabık kaldı.

Görüşme, gelecekte hayata geçirilmesi planlanan iş birliği protokollerine yönelik iyi niyet temennileri ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - ADANA

Kaynak: İHA

Kazakistan, Havacılık, Adana, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ATÜ ve Kazakistan Akademisi İş Birliği Görüşmesi

SON DAKİKA: ATÜ ve Kazakistan Akademisi İş Birliği Görüşmesi - Son Dakika
