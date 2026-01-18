Aurelia Gemisi Dron Saldırısına Uğradı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Aurelia Gemisi Dron Saldırısına Uğradı

Aurelia Gemisi Dron Saldırısına Uğradı
18.01.2026 18:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamerun bayraklı Aurelia gemisi, Karadeniz'de dron saldırısına uğrayarak Samsun Limanı'na demirledi.

Kamerun bayraklı "Aurelia" isimli konteyner gemisi, Karadeniz'de dron saldırısına uğramasının ardından Samsun Limanı'na demirledi.

Edinilen bilgilere göre, Novorossiysk Limanı'ndan hareket eden Kamerun bayraklı "Aurelia" isimli gemi, limandan yaklaşık 80-90 mil açıkta seyir halindeyken dron saldırısına uğradı. Konteyner yüklü gemide 7'si Türk, 9'u yabancı uyruklu olmak üzere toplam 16 mürettebatın bulunduğu öğrenildi. Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, gemide bulunan bazı konteynerler zarar gördü. Olayın ardından seyrine devam eden gemi, bugün saat 14.30 sıralarında Samsun Limanı'na ulaştı. Limana demirleyen gemide hasar gören konteynerler vinç yardımıyla teker teker gemiden indirildi. Yetkililer tarafından gemide ve konteynerlerde inceleme başlatıldığı bildirildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Denizcilik, Karadeniz, Güvenlik, Ekonomi, 3-sayfa, Kamerun, Samsun, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Aurelia Gemisi Dron Saldırısına Uğradı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor Vidasına kadar yerli Hatay'da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Türkiye’nin dev altın madeni satılıyor İşte fiyatı Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Uykudan uyanmasa facia yaşanacaktı 8 kişi ölümden döndü Uykudan uyanmasa facia yaşanacaktı! 8 kişi ölümden döndü
İstanbul’da kar geliyor, tarih verildi Meteoroloji ve AKOM’dan peş peşe uyarılar İstanbul'da kar geliyor, tarih verildi! Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar
Seçimlerden sonra muhalefet lideri helikopterle kaçırıldı Nerede olduğu bilinmiyor Seçimlerden sonra muhalefet lideri helikopterle kaçırıldı! Nerede olduğu bilinmiyor

18:52
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye’nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi
18:24
Arda Güler İspanya’yı salladı
Arda Güler İspanya'yı salladı
17:30
Beşiktaş’tan 35 milyon euroluk dev hamle
Beşiktaş'tan 35 milyon euroluk dev hamle
17:06
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
16:08
Suriye’de Rakka da terörden temizlendi
Suriye'de Rakka da terörden temizlendi
15:01
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 19:05:49. #7.11#
SON DAKİKA: Aurelia Gemisi Dron Saldırısına Uğradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.