Avanak Avni Kadıköy'e Geri Döndü - Heykelin Tadilat Çalışması
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Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi önünden bir süre önce çalınan, karikatürist Oğuz Aral'ın unutulmaz karakteri "Avanak Avni"nin tadilatı gerçekleştirildi.
Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi önünden bir süre önce çalınan, karikatürist Oğuz Aral'ın unutulmaz karakteri "Avanak Avni"nin tadilatı gerçekleştirildi. Heykel, belediye ekipleri tarafından eski yerine monte edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:53 Kaynak: AA
Avanak Avni Yeniden Karikatür Evi'nde
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