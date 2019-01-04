Avanak Avni Kadıköy'e Geri Döndü - Heykelin Tadilat Çalışması

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi önünden bir süre önce çalınan, karikatürist Oğuz Aral'ın unutulmaz karakteri "Avanak Avni"nin tadilatı gerçekleştirildi.

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi önünden bir süre önce çalınan, karikatürist Oğuz Aral'ın unutulmaz karakteri "Avanak Avni"nin tadilatı gerçekleştirildi. Heykel, belediye ekipleri tarafından eski yerine monte edildi.

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Avanak Avni Yeniden Karikatür Evi'nde

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