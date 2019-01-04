Son Dakika Haberleri: Avanak Avni Kadıköy'e Geri Döndü - Heykelin Tadilat Çalışması

Avanak Avni Kadıköy'e Geri Döndü - Heykelin Tadilat Çalışması

8 dakika önce

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi önünden bir süre önce çalınan, karikatürist Oğuz Aral'ın unutulmaz karakteri "Avanak Avni"nin tadilatı gerçekleştirildi.

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi önünden bir süre önce çalınan, karikatürist Oğuz Aral'ın unutulmaz karakteri "Avanak Avni"nin tadilatı gerçekleştirildi. Heykel, belediye ekipleri tarafından eski yerine monte edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:53 Kaynak: AA

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