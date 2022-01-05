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Avanos Belediyesi çalışanlar için sosyal denge sözleşmesi imzaladı - Son Dakika

Avanos Belediyesi çalışanlar için sosyal denge sözleşmesi imzaladı

05.01.2022 15:11
Avanos Belediyesi çalışanlar için sosyal denge sözleşmesi imzaladı

Avanos Belediyesi ile Tüm Yerel-Sen arasında sosyal denge sözleşmesi imzalandı.

Avanos Belediyesi ile Tüm Yerel-Sen arasında sosyal denge sözleşmesi imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sosyal denge sözleşmesine, Tüm Yerel-Sen Genel Başkanı Arap Mucur ile Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş imza etti.

Sözleşmenin belediye çalışanlarına hayırlı olmasını dileyen İbaş, "Çalışan her birey bu kuruma değer katıyor. Bizler de kaynaklarımızı doğru bir şekilde kullanarak tüm çalışanlarımızın haklarını verebilmek adına elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz." dedi.

Törende, Tüm Yerel-Sen Genel Sekreteri Çetin Saygı ile Avanos Belediyesi işyeri temsilcisi Engin Öztürk de hazır bulundu.

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Avanos Belediyesi, Celal Alper İbaş, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avanos Belediyesi çalışanlar için sosyal denge sözleşmesi imzaladı - Son Dakika


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