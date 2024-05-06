Konyaspor-Fenerbahçe maçına Alman VAR hakemi

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Galatasaray ile şampiyonluk yarışı veren sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 35. haftasında bu akşam saat 20.00'de Konyaspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

ALMAN HAKEM GÖREV YAPACAK

Büyük heyecana sahne olacak maçın video yardımcı hakemi belli oldu. Zorlu mücadelede Alman Daniel Schlager VAR hakemi olarak görev yapacak. Karşılaşmada, AVAR görevinde ise Ömer Faruk Turtay, İbrahim Çağlar Uyarcan ve Onur Özütoprak bulunacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki maçta Bahattin Şimşek düdük çalacak. Şimşek'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Burak Şeker.