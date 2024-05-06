Konyaspor-Fenerbahçe maçına Alman VAR hakemi - Son Dakika
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Konyaspor-Fenerbahçe maçına Alman VAR hakemi

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Fenerbahçe'nin, Süper Lig'deki Konyaspor ile oynayacağı maçın video yardımcı hakemi (VAR) Alman Daniel Schlager yönetecek. Karşılaşmada, AVAR görevinde ise Ömer Faruk Turtay, İbrahim Çağlar Uyarcan ve Onur Özütoprak bulunacak. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'ndaki maçta Bahattin Şimşek düdük çalacak.

06.05.2024 15:36  Güncelleme: 15:41
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Galatasaray ile şampiyonluk yarışı veren sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 35. haftasında bu akşam saat 20.00'de Konyaspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

ALMAN HAKEM GÖREV YAPACAK

Büyük heyecana sahne olacak maçın video yardımcı hakemi belli oldu. Zorlu mücadelede Alman Daniel Schlager VAR hakemi olarak görev yapacak. Karşılaşmada, AVAR görevinde ise Ömer Faruk Turtay, İbrahim Çağlar Uyarcan ve Onur Özütoprak bulunacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki maçta Bahattin Şimşek düdük çalacak. Şimşek'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Burak Şeker.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Konyaspor-Fenerbahçe maçına Alman VAR hakemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ender Kervancıoğlu: Konya son yarım saate beraberlikle girer. Batsuhayi oyuna dahil olur. Bahattin şimşek derki geldin mi koçum tamam birazdan penaltıyı veriyorum. 1 3 Yanıtla

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